Mies ajoi autolla väkijoukkoon ja puukotti poliisia, Lontoon terroriteossa kuoli neljä ja haavoittui 20

Lontoon keskustan kiireinen hyörinä keskeytyi keskiviikkona iltapäivällä terroritekoon, kun henkilöauto ajoi silminnäkijöiden mukaan useiden ihmisten päälle Westminsterin sillalla.

Tämän jälkeen autosta lähti ulos mies, joka puukotti poliisia parlamentin luona ennen kuin hänet ammuttiin. Poliisin mukaan ainakin neljä ihmistä kuoli ja 20 haavoittui, osa erittäin vakavasti. Kuolleiden joukossa on hyökkääjä sekä puukotettu poliisi. Kaksi muuta ihmistä kuoli sillalla.

Ainakin yksi nainen saatiin vedettyä ylös Thamesista tapahtumasarjan jälkeen. Hän oli hengissä, mutta vakavasti haavoittunut. Ranskan ulkoministeriön mukaan haavoittuneiden joukossa oli ainakin kolme ranskalaista lukiolaista.

Britannian parlamentin edustalla on käyty keskiviikkona aseellinen välikohtaus. Silminnäkijät kuvailevat välikohtausta "hirvittäväksi".

Vahvistamattomien tietojen mukaan autoa ammuttiin, minkä jälkeen se törmäsi kaiteisiin parlamentin lähellä.

– Väkeä oli koko sillan mitalta. Joukossa oli sellaisia, jotka saivat vain vähäisiä vammoja, ja pääsivät kävelemään pois paikalta. Toisilla taas on erittäin vakavia, jopa hengenvaarallisia vammoja. Uhreja on ehkä tusinan verran, kertoi St Thomas sairaalan lääkäri Colleen Anderson BBC:lle.

Anderson vahvisti BBC:lle myös hoitaneensa yhtä päävamman saanutta poliisia.

May kutsui koolle Cobra-ryhmän

Parlamentin istunto keskeytettiin tapahtumien vuoksi, eikä rakennuksesta päässyt ulos. Runsaan parin tunnin kuluttua parlamentista alettiin päästää ihmisiä pikku hiljaa ulos, mutta ihmisiä oli rakennuksessa vielä iltamyöhällä.

Pääministeri Theresa May evakuoitiin nopeasti parlamentista tapahtumien jälkeen. May oli määrä johtaa Cobra-nimellä tunnetun hallituksen hätäkomitean kokousta vielä myöhemmin illalla. May keskusteli tilanteesta puhelimitse myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Poliisi eristi tapauksen jälkeen laajoja alueita parlamentin ympäristöstä ja pyysi yleisöä välttämään niitä. Muun muassa Westminsterin sillan lähellä sijaitseva metroasema suljettiin.

May välitti illalla surunvalittelunsa iskun uhrien omaisille.

– Pääministerin ja hallituksen ajatukset ovat nyt niiden luona, jotka saivat surmansa tai haavoittuivat tässä vastenmielisessä tapahtumassa, May edustaja sanoi.

Suomen ulkoministeriön tai Lontoon lähetystön tietoon ei ole tullut, että Lontoon uhrien joukossa olisi suomalaisia.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tuomitsi Twitterissä Lontoon terrori-iskun ja ilmaisi osanottonsa uhreille ja heidän perheilleen.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kommentoi Lontoon tapahtumia sanomalla, että suojelupoliisi seuraa tilannetta herkeämättä. Turva-arviot täytyy Risikon mukaan tehdä, kunhan tapahtumista saadaan lisää tietoa.