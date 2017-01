Mielenosoitukset USA:ssa jatkuvat - ”Amerikan unelma on tuhoutumassa”

- Me olemme kansa, ei Trump, huutavat mielenosoittajat kuorossa.

Satakunta New Yorkin John F. Kennedyn kansainväliselle lentokentälle sunnuntaina kerääntynyttä protestoijaa vaati isoon ääneen sisällä olevia pidätettyjä vapautettavaksi.

- Jos hyväksymme muslimikiellon, seuraavaksi Trump siirtyy sortamaan tummaihoisia, islaminuskoinen Yhdysvaltain kansalainen Belaid Malek sanoo STT:lle.

Malek tuli New Yorkiin yhdeksän vuotta sitten Algeriasta ja pelkää, että presidentti Donald Trumpin tiettyjen muslimimaiden kansalaisiin kohdistuva maahantulokielto kääntyy Yhdysvaltoja itseään vastaan.

- Iran on jo sanonut, että amerikkalaisilla ei ole asiaa heidän maaperälleen. Ihmisten monipuolisuus on juuri koko Yhdysvaltain idea ja nyt sitä ollaan tappamassa, Malek sanoo.

”Trumpille kelpaa vain muslimien rahat”

Usealla mielenosoittajalla on kyltti, jossa sanotaan Amerikan unelman tuhoutuvan. Yksi kylteistä on arabiaksi ja se toivottaa ihmiset tervetulleeksi Amerikkaan.

- Totta kai tämä on ironiaa, mutta haluan myös sanoa, että me kansalaiset toivotamme kaikki tervetulleiksi. Syrjintää on vain hallinnon johdossa, protestiin osallistunut Fekkak Mamdouh sanoo.

Mamdouh muistuttaa, että moni mielenosoittaja on itse aikoinaan paennut Yhdysvaltoihin sananvapauden tai uskontovainojen vuoksi.

- Olen muslimi ja alun perin Marokosta. En tullut tänne ruuan puutteen vuoksi. Tulin, koska en ollut täysin vapaa. Tällä menolla vapaus häviää myös Yhdysvalloista ja uskon, että moni lähtee pois, Mamdouh sanoo.

Trumpin maahantulorajoitukset koskevat kansalaisia Syyriasta, Irakista, Iranista, Jemenistä, Libyasta, Sudanista ja Somaliasta. Mamdouhista on ihmeellistä, ettei esimerkiksi Saudi-Arabia ole Trumpin kiellettyjen listalla.

- Trumpille kelpaavat rikkaat muslimit ja heidän rahat. Kuten tiedämme, hänellä on yritystoimintaa Saudi-Arabiassa, siksi se ei ole listalla, Mamdouh pohtii.

Vapautetut toivotettiin tervetulleiksi

New Yorkin lisäksi Trumpin asetuksen vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet muun muassa Washingtonissa ja Los Angelesissa. Trumpin määräystä on kritisoitu laajasti myös kansainvälisesti. Trumpin itsensä mielestä maahantulokielto on toiminut mukavasti.

JFK:n lentokentällä toimii vapaaehtoisia lakimiehiä pidätettyjen hyväksi. Kun asianajajajoukko saattelee jälleen yhden vapautetun muslimin ulos lentokentältä autoon ja kotiinsa, osa mielenosoittajista puhkeaa kyyneliin.

- Tervetuloa kotiin, he huutavat kuorossa.

"Ei tunnu turvalliselta poistua maasta"

Syifa Djunaedin synnyinmaa Indonesia ei ole presidentti Trumpin maahantulokieltolistalla - ainakaan vielä. Bostonissa vauvasta saakka elänyt 19-vuotias opiskelija on silti huolissaan.

- Olin suunnitellut matkaa Espanjaan, mutta enää ei tunnu turvalliselta poistua maasta, hän kertoi kieltolistan vastaisessa mielenosoituksessa Bostonin keskustassa.

Djunaedin ja hänen vanhempiensa on määrä saada Yhdysvaltojen kansalaisuus ensi kuussa, mutta nyt tuntuu, että mitä tahansa voi tapahtua.

- Trump on ollut vallassa vasta viikon. Minua pelottaa, mitä kaikkea muuta hän vielä tekee.

Presidentin perjantaina asettama maahantulokielto herättää monissa maahanmuuttajataustaisissa amerikkalaisissa pelkoa. Kantaväestöä se puolestaan suututtaa.

Ihmisiä kerääntyi sankoin joukoin osoittamaan mieltään kieltoa vastaan suurkaupungeissa ja lentokentillä eri puolilla maata. Pelkästään Bostonin keskustan mielenilmauksessa oli Boston Globe -lehden mukaan tuhansia osallistujia.