Mielenosoittajat vaativat Kataloniaa ja Espanjan hallitusta keskustelemaan

Espanjassa mielenosoittajat vaativat ratkaisua maata ravistelevaan poliittiseen kriisiin. Protesteihin ympäri maata on kokoontunut tuhansia ihmisiä.

Sanomalehti La Vanguardian mukaan Barcelonassa tuhannet valkoisiin paitoihin pukeutuneet mielenosoittajat ovat kantaneet kylttejä, joissa toivotaan vuoropuhelua Katalonian aluehallinnon ja Espanjan hallituksen välillä. Samanlainen mielenosoitus järjestettiin myös Madridin kaupungintalon luona.

Toisaalla Madridissa nähtiin myös kansallismielisempi marssi, jossa tuhannet mielenosoittajat heiluttivat Espanjan lippuja. Sanomalehti El Mundon julkaisemissa kuvissa osa mielenosoittajista esittelee lappuja, joissa Katalonian johtajia syytetään vallankaappauksesta ja vaaditaan vankilaan.

Poliisien kovat otteet lisänneet itsenäistymisen kannatusta

Kataloniassa järjestettiin viikko sitten itsenäistymisäänestys, jossa 90 prosenttia äänestäjistä kannatti Espanjasta irtautumista. Äänestysvilkkaus jäi kuitenkin vain runsaaseen 40 prosenttiin.

Ei ole tiedossa, mitä Katalonian aluehallinto aikoo seuraavaksi. Alueparlamentilta odotettiin itsenäistymisjulistusta ylihuomenna maanantaina, mutta aiemmin tällä viikolla Espanjan perustuslakituomioistuin määräsi parlamentin istunnon peruttavaksi.

Eilen kriisissä nähtiin pieniä liennytyksen merkkejä, kun Espanjan keskushallinto pahoitteli poliisien käytöstä äänestyspäivänä.

Poliisi pyrki estämään itsenäisyysäänestyksen myös voimakeinoin. Lähes 900 ihmistä sai eriasteisia vammoja.

Mielipidekyselyjen mukaan viranomaisten kovat otteet näyttävät jonkin verran lisänneen itsenäistymisen kannatusta Kataloniassa. Maakunnan väestö näyttää kuitenkin edelleen olevan kahtiajakautunut kysymyksen suhteen.

Itsenäistymisjulistuksen antamista epäillään Kataloniankin johdossa

Rivit rakoilevat myös Katalonian johdossa. Aluehallinnon johtaja Carles Puigdemont on uhonnut, että itsenäisyysjulistuksen antaminen on vain päivien kysymys. Hallinnon talousministeri Santi Vila on sen sijaan esittänyt "tulitaukoa" Espanjan hallituksen kanssa.

Vila sanoi mielipidekirjoituksessa katalonialaisessa Ara-sanomalehdessä, että itsenäistymisen tukijoiden kannattaisi vielä pohtia, kuinka hyödyllinen itsenäistymisjulistus olisi ja mitä siitä voisi seurata.

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy on varoittanut, että itsenäistymisjulistuksesta voisi seurata "isompia ongelmia". Hänen on katsottu viittaavan Espanjan perustuslaissa olevaan pykälään, jonka nojalla Espanjan hallitus voisi mitätöidä Katalonian itsehallinnon ja ottaa sen omiin käsiinsä.

