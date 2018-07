Mick Jagger otti kantaa Puolan demokratian puolesta - "Olen liian vanha tuomariksi mutta riittävän nuori laulamaan"

No kylläpäs nyt vanhan liiton eliitti hyökkää demokratiaa vastaan tässä raivoisasti. Puolan kansa sanoi vaaleissa selkeästi mitä he haluavat ja he haluavat vanhan vallan siirtyvän historiaan. Puolan kansa äänesti valtaan aivan uudet henkilöt jotka lupasivat siivota korruptoituneet ja suoranaiset rikolliset pois hallinnosta. Me katsomme Puolassa juuri nyt sitä miten demokratia toimii. Demokratia toimii niin, että kansan enemmistö voi halutessaan syrjäyttää vaikka kaikki virkamiehet jos tilanne sitä vaatii. Puolan upea ja isänmaallinen kansa on ansainnut kunnioituksen ja jälleen kerran heidän rooli koko Euroopan vapautuksessa on olennainen. Tällä kertaa Euroopan kansat joutuvat vapauttamaan itsensä käsistä karanneesta keskushallinnosta nimeltään EU.