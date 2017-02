Michelle Obaman puheenkirjoittaja Suomeen kesällä – näin Sarah Hurwitzin tekstit puhuttelevat

”Herään joka aamu talossa, joka on orjien rakentama, ja katson tyttärieni, kahden kauniin ja älykkään mustan nuoren naisen, leikkivän koiriensa kanssa Valkoisen talon nurmella.”



Michelle Obama puhuu demokraattien puoluekokouksessa, eikä yleisö malta olla hiljaa. Presidentin puolison tuokiokuva viime kesän puoluekokouksen puheessa on voimakas. Siinä on samaistuttavaa monelle kuulijalle.



Tuokiokuvat – juuri ne ovat Michelle Obaman puheenkirjoittaja Sarah Hurwitzin ammattitaidon vahvuus, arvioi puhetaidon ja retoriikan kouluttaja Antti Mustakallio.



Mustakallio on aivan viime päiviin saakka kirjoitellut sähköposteja Hurwitzille ja sopinut tämän vierailusta Suomeen. Tammikuussa puheenkirjoittaja pystyi vahvistamaan saapumisensa.



Hurwitz puhuu Hämeenlinnassa viestinnän, markkinoinnin ja valtionhallinnon edustajille suunnatun Retoriikan kesäkoulun seminaaripäivässä 9. kesäkuuta.



– Sanoin hänelle ihan suoraan, että meiltä Suomesta puuttuu puheenkirjoittamisen perinne, ja tarvitsisimme Hurwitzin apua, Mustakallio kertoo.



Michelle Obaman puhe demokraattien puoluekokouksessa viime kesänä oli kokonaisuudessaan tällainen:





Ei anna haastatteluja



Lännen Media pyysi Mustakallion kautta haastattelua Hurwitzilta, mutta tämä on kieltäytynyt antamasta ulkomaalaisille medioille haastatteluja. Syyksi Hurwitz on sanonut Mustakalliolle, että Yhdysvalloissa on ollut pitkään käytäntö siitä, että maan presidenttiä ei arvostella julkisesti ulkomailla, vaikka niin voikin kotimaassa tehdä.



– Valta on vaihtunut, ja tilanne on herkkä, Mustakallio tulkitsee Obaman hallinnon aikaisen puheenkirjoittajan linjausta.



Tavallisesti ammattitaitoiset puheenkirjoittajat ovat korkeasti koulutettuja, ja heillä saattaa olla esimerkiksi toimittajan tausta. 39-vuotias Hurwitz on valmistunut Harvardin yliopistosta juristiksi.



Hurwitz aloitti demokraattisenaattoreiden, muun muassa John Kerryn, puheenkirjoittajana. Vuonna 2008 hän kirjoitti puheita Hillary Clintonille tämän presidentinvaalien esivaalikampanjan aikana. Kun Barack Obama voitti esivaalit, Hurwitz siirtyi kirjoittamaan tämän tiimiin.



Ensimmäisen puheensa Michelle Obamalle Hurwitz kirjoitti vuoden 2008 demokraattien puoluekokoukseen. Hieman myöhemmin hän siirtyi Michelle Obaman pääpuheenkirjoittajaksi.



Hurwitz tuntee puheittensa puhujan





Puheenkirjoittaja Sarah Hurwitz saapuu kesäkuussa Hämeenlinnaan. KUVA: JAMES HILSDON

Mustakallion mukaan hyvältä puheenkirjoittajalta vaaditaan kirjoitustaitoa sekä sanojen ilmaisuvoiman ja kielen antamien mahdollisuuksien ymmärrystä.



– On eri asia kirjoittaa tekstiä, joka on tarkoitettu luettavaksi, kuin tekstiä, joka on tarkoitettu puhuttavaksi, Mustakallio sanoo.



Yksi erityinen avu Sarah Hurwitzilla on. Mustakallio sanoo, että tämä tuntee poikkeuksellisen hyvin Michelle Obaman – henkilön, jolle Hurwitz kirjoittaa puheita.



– Hän on matkustanut Michelle Obaman kanssa viidellä eri mantereella, Mustakallio sanoo.



Hurwitzin kynästä oli myös Michelle Obamalle kirjoitettu puhe, jonka jotkut sanamuodot toistuivat Donald Trumpin vaimon Melania Trumpin republikaanien viime kesän puoluekokouksessa pitämässä puheessa.



Hurwitzin lista: tällainen on hyvä puheenkirjoittaja



Millainen sitten on hyvä puheenkirjoittaja? Tämän kysymyksen Mustakallio kysyi sähköpostitse Hurwitzilta. Lännen Media sai nähdä vastaukset.



Nämä seikat Hurwitz listaa:



a) Hyvä puheenkirjoittaja on sellainen, jolla on pomo, joka tietää, mitä haluaa ja osaa kertoa sen selkeästi puheenkirjoittajalle.



b) Hyvä puheenkirjoittaja osaa kanavoida pomonsa aidon äänen.



c) Hyvä puheenkirjoittaja välittää syvästi kirjoittamistaan asioista, kotimaastaan, jota palvelee, ja yleisöstä, jolle hän kirjoittaa.