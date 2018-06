Merkelin kiistakumppanit varovaisen myönteisiä EU-päätöksestä

”Tämä on suuri askel kohti parempaa siirtolaispolitiikkaa”, kommentoi Baijerin kristillissosialistien CSU:n varapuheenjohtaja Manfred Weber päätöstä Twitterissä. CSU:n hallituksen jäsen Hans Michelbach kuvasi päätöstä Saksan yleisradioyhtiö ARD:n aamutelevisiossa myönteiseksi viestiksi. Merkeliä uhmaava CSU:lainen Saksan sisäministeri Horst Seehofer ei ole vielä kommentoinut päätöstä. Baijerilaisten kapina pakolaiskysymyksessä Merkelin puolueryhmän sisällä on uhannut kaataa koko Saksan hallituksen.

Aamuviideltä kokouksen päättyessä kameroiden eteen astunut Merkel kuvasi päätöstä hyväksi sanomaksi. Hänen puhuessaan EU-rakennuksen kolkolla käytävällä rivien välistä kuului kuitenkin selvästi, ettei Baijerin kapinallisten kannata odottaa paketista vielä täydellistä ongelmien ratkaisua. EU-maat tekivät periaatteellisen päätöksen, mutta isoja ratkaisevia yksityiskohtia jäi yöllisessä kompromississa paljon auki. Niiden täydelliseen selviämiseen voi mennä jopa vuosia.

Ovi uhkaa sulkeutua taloudellisin syin EU:hun pyrkivältä

Yöllä EU-maat päättivät kiristää pakolaispolitiikkaansa. EU-maihin perustetaan suljettuja keskuksia, joihin mereltä pelastetut siirtolaiset voidaan viedä. Näillä leireillä EU:hun saapuneet tunnistetaan ja he voivat jättää turvapaikanhakemuksen. Hakemukset myös käsitellään hakijoiden pysyessä leireillä, jotka perustetaan yhdessä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja siirtolaisjärjestö IOM:n kanssa. Jos hakija on oikeutettu turvapaikkaan tai suojeluun EU-alueella, hän saa jäädä EU:hun. Jos hakemusta käsiteltäessä arvioidaan, että mereltä pelastettu pyrkii EU:hun vain taloudellisten syiden takia, hänet palautetaan. Italiaan nyt meren yli saapuvista turvapaikanhakijoista alle 10 prosenttia on kansainvälisten sopimusten mukaan arvioituna pakolaisia tai suojelun tarpeessa, loput taloudellisten syiden perusteella saapuneita.

Sopimus syntyi yöllä monen osapuolen välisenä kompromissina. Jo yöllä Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki puhkui tyytyväisyyttä. Sekä leirien perustaminen omalle alueelle että pakolaisiksi hyväksyttyjen vastaanottaminen toisessa EU-maassa olevalta leiriltä on yksittäiselle jäsenmaalle vapaaehtoista kokouksen päätöstekstin mukaan. Mereltä leireille pelastettujen turvapaikanhakijoiden käsittelyssä ei myöskään noudateta Dublinin sopimusta, joka jättäisi turvapaikanhakijan sen maan vastuulle, jossa leiri on.

Leireille nihkeä vastaanotto EU:n ulkopuolella

Yöllä myös Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz riemuitsi siitä, että päätös mahdollistaa leirien perustamisen myös EU:n ulkopuolelle. Tosin mikään EU:n ulkopuolinen maa – kuten Libya, Algeria, Tunisia tai Marokko – ei ole vielä innostunut ottamaan vastaan EU:n leirejä. Kokouksen päätös puhuu myös turvapaikkahakemusten käsittelystä ainoastaan EU-maissa olevilla leireillä.

EU-maiden päätös mereltä pelastettujen leiristä pyrkii tyrehdyttämään ihmissalakuljetusta. Tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana arviolta 700 henkeä on hukkunut ylittäessään Välimerta matkalla Eurooppaan ihmissalakuljettajien veneellä.