Merkel: Hallitusneuvotteluissa yhä vakavia vaikeuksia

Merkelin taival lähestyy päätepysäkkiään. Kävi Saksan hallitusneuvoittelussa miten tahansa, Merkel ei tule enää selviämään. Syy on Trump. Trump nuijii globalisteja yhtenään ilman päivänkään taukoa. Tästä seuraa se, että ennen kuin Trumpin toinen kausi aikanaan päättyy, niin koko EU on kaatunut ja se on samalla Saksan poliittisen eliitin loppu. Mikäli Merkel on silloin vielä puikoissa, niin kaatuminen on komea ja täydellinen. Jos Merkel kaatuu jo nyt, niin sitten kaatuu, mutta meni asiat miten tahansa, niin se on Merkelin loppu.

Meille jotka rakastamme vapautta ja ihmiskuntaa, niin tämä on paras uutinen koskaan. Heille jotka ovat edelleen globalistien valheiden turruttamia, niin tulevat vuodet ovat raskaita, mutta se helpottaa lopussa kun valheiden verho ratkeaa.