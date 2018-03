Merkel arvosteli jyrkästi Turkin hyökkäystä Syyriaan - "Afrinin tapahtumat eivät ole hyväksyttävissä"

Saksan liittokanslerina neljännen kauden aloittanut Angela Merkel arvostelee jyrkästi Turkin hyökkäystä Syyrian Afriniin. Merkel linjasi uuden hallituksensa politiikkaa Saksan parlamentille tänään.

Merkelin mukaan se, mitä tapahtuu Afrinissa, ei ole hyväksyttävissä, vaikka Turkilla onkin liittokanslerin mielestä laillisia turvallisuusintressejä. Tuhansittain siviilejä on Merkelin mukaan joutunut Afrinissa vainon kohteeksi, heitä on surmattu tai he ovat joutuneet pakenemaan alueelta.

Turkin asevoimat ja Turkin liittolaiset valtasivat viime sunnuntaina Afrinin kaupungin kurdien YPG-joukoilta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lisäksi ilmoitti maanantaina, että Turkki aikoo laajentaa hyökkäystään Syyriassa vallatakseen lisää alueita kurdeilta. Erdoganin mukaan operaatio jatkuu, kunnes kurdien hallitsemat alueet Turkin vastaisella rajalla on vallattu kokonaan.

Hallitus syntyi kivuliaasti

Saksassa Merkelin johtaman hallituksen synty varmistui maaliskuun alussa, kun sosiaalidemokraatit hyväksyivät jäsenäänestyksessä yhteistyön Merkelin johtamien kristillisdemokraattien kanssa.

Merkel valittiin liittokansleriksi äänin 364-315 yhdeksän edustajan pidättyessä äänestyksestä. Peräti 35 Merkelin uuden, suuren koalition edustajaa äänesti hänen valintaansa vastaan, mitä oppositio kiirehtikin heti kutsumaan huonoksi aluksi hallitukselle.

Syksyn vaalien jälkeen näytti pitkään siltä, että sosiaalidemokraattien SPD on jäämässä Saksassa oppositioon. Puolue kuitenkin pyörsi päätöksensä ja lähti neuvottelupöytään, kun kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n hallitusneuvottelut olivat kariutuneet.