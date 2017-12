Meritse Espanjaan tulleiden määrä kolminkertaistui tänä vuonna

Kuka olikaan oikeassa puheissaan hillitsemättömästä talouspakolaisuudesta EU-maihin? Ettei vaan Halla-aho ennustanut loogisen päätelmän EU:n huolettomuudesta tulijoiden suhteen? EU:n infrastruktuuri ei ole kestänyt tulijoiden määrä, eikä kestä tulevaakaan. Jäsenvaltioiden talouskasvusta uppoaa enemmän tulijoiden ylläpitoon kuin omien rakenteidensa rakentavaan uusiutumiseen. Samalla talouskasvua ei tapahdu tarpeeksi, kansanosat kärsivät tehdyistä talousratkaisuista sosioekonomisen aseman järjestelyissä. Puolassa ja Unkarissa on vielä tervettä järkeä, kansan oikeudet ovat tärkeitä, omaan maahan tulee voida luottaa. On epätervettä ahtaa koulutus äärimmilleen, opetushenkilöstö vaihtaa alaa, lukemattomat äidinkielet ja niiden opetus syövät budjeteista leijonan osan, mitä jää jakoon EU:ssa, yhä vähemmän ja vähemmän. Samalla asevarustelu on suurempaa kuin ikinä, vaikka on päivänselvää, ettei Venäjä ota haltuunsa Suomea, Saksaa tai Ranskaa ja aivan viimeiseksi joku haluaisi pakolaispulmissaan kärvistelevän Ruotsin, Kreikan, Italian tai uusimman tulokkaan Espanjan. Alankomaissa on kaikesta näennäisestä tasa-arvosta huolimatta kahden kerroksen väki. Samoin rehellisesti tutkittaessa muuallakin, halutut asuinalueet ja ne joiden alueelle poliisikaan ei mene hevin. Jos Suomi laittaisi huippu-urheiluun varatut rahat koko nuorisolle yhteiseksi hyväksi ja keskittyisi yhteiskunnan oleellisiin palveluihin? Tässä tilanteessa, jokainen hankkikoon taitojensa myötä omat rahoituksenssa urheilun huipulle. Kehittyvien maiden invaasio EU-alueelle on tosiasia, jota ei voi lopettaa silkkihansikkain enää.