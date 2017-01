Melbournen joukkoyliajajan kuulustelut päästy aloittamaan

Australiassa poliisi on aloittanut Melbournessa väkijoukkoon ajamisesta epäillyn miehen kuulustelut.

26-vuotiaan miehen odotetaan saavan syytteet pian kuulustelujen jälkeen, mahdollisesti vielä tänään. Hän saa todennäköisesti syytteet murhista.

Mies on päässyt pois sairaalasta, jossa häntä hoidettiin ampumahaavojen takia. Poliisi ampui miestä käsivarteen.

Viisi ihmistä kuoli ja yli 30 loukkaantui, kun mies ajoi autolla väkijoukkoon Melbournen ydinkeskustassa perjantaina. Poliisin mukaan kyseessä oli tahallinen, mutta ei terrorismiin kytkeytyvä teko.

Epäillyllä miehellä on kerrottu olevan väkivaltataustaa sekä mielenterveys- ja huumeongelmia.

Victorian osavaltio tiukentaa takuukäytäntöjä

Australialaisia syvästi järkyttänyt veriteko on johtanut lakimuutoksiin Victorian osavaltiossa.

Joukkoyliajosta epäilty mies oli päässyt vapaaksi takuita vastaan vastoin poliisin toivetta vain viisi päivää ennen tekoa. Koska hänen hakemuksensa käsiteltiin tavanomaisen virka-ajan ulkopuolella, sen teki vapaaehtoiskäsittelijä.

Victoria on ainoa Australian osavaltio, jossa virka-ajan ulkopuolella takuuhakemuksia ovat voineet käsitellä virallista pätevyyttä vailla olevat, tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Heiltä on edellytetty vain kansalaisuutta ja sitä, että heidän taloutensa on kunnossa.

Joukkoyliajon myötä vapaaehtoisten käytöstä luovutaan ja takuuhakemukset käsittelee aina päivystävä ammattilainen. Victorian pääministeri Daniel Andrews on luvannut, että osavaltioon perustetaan virka-ajan ulkopuolella toimivia oikeusistuimia ja koko takuujärjestelmää tarkastellaan ylipäänsä uudestaan ja muutetaan tarvittaessa.

Loukkaantuneita yhä kriittisessä tilassa

Yliajojen seurauksena surmansa saivat kolmikuinen poikavauva, kymmenenvuotias tyttö sekä 25- ja 33-vuotiaat miehet sekä 32-vuotias nainen.

Ainakin neljä loukkaantuneista on yhä kriittisessä tilassa. Sairaalahoidossa olevien joukossa on myös lapsia, ainakin yksi vakavasti loukkaantunut kaksivuotias sekä surmansa saaneen kymmenvuotiaan tytön 9-vuotias pikkusisko, jonka tilan on kerrottu olevan vakaa. Myös tyttöjen äiti loukkaantui yliajoissa. Häntä hoidetaan yhä teho-osastolla.

Victorian osavaltio on perustanut säätiön lahjoitusten keräämiseksi uhreille ja heidän perheilleen. Osavaltio lahjoittaa tarkoitukseen 100 000 Australian dollaria eli noin 70 000 euroa.

Australian pääministeri Malcolm Turnbull sekä oppositiojohtaja Bill Shorten vierailivat Melbournessa sunnuntaina. Pääministeri laski kukkia tapahtumapaikalle Bourke Streetin ostosalueelle tuotujen surutervehdysten sekaan.

Tapahtumapaikka alkoi täyttyä kukkasista, korteista ja muista suruvalitteluista heti, kun keskusta-alue avattiin poliisitutkintojen jälkeen.

