Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaimo Melania Trump on kommentoinut siirtolaislasten erottamista vanhemmistaan. Melania Trumpin edustajan mukaan ensimmäinen nainen vihaa nähdä, että lapsia erotetaan vanhemmistaan.

Edustajan mukaan Melania Trump uskoo, että Yhdysvaltojen täytyy olla maa, joka noudattaa kaikkia lakejaan, mutta samalla hallitsee sydämellä.

- Hän (Melania Trump) toivoo, että molemmat osapuolet voivat lopultakin saada yhdessä aikaiseksi onnistuneen maahanmuuttouudistuksen, edustaja myös sanoi ensimmäisen naisen harvinaislaatuisessa lausunnossa.

Asiasta uutisoi alun perin CNN, jolle edustaja antoi lausunnon asiasta.

CNN kertoi aiemmin viranomaisten perjantaina vahvistaneen, että jo 2 000 maan etelärajan ylittänyttä lasta on erotettu vanhemmistaan sen jälkeen, kun oikeusministeri Jeff Sessionsin määräämät uudet tiukat maahantulolinjaukset otettiin käyttöön. Uusien linjausten mukaan kaikki rajan laittomasti ylittäneet aikuiset pidätetään ja viedään odottamaan pikaista oikeuskäsittelyä liitovaltion vankiloihin, ABC News kertoo. Lapsia ei kuitenkaan voida viedä vankiloihin, joten heidät erotetaan vanhemmistaan.

Presidentti syyttänyt demokraatteja

Oikeusministeri Sessions on aiemmin sanonut, että perheiden hajottaminen on väliaikaista, mutta CNN:n mukaan viranomaisilla ei ole selkeää suunnitelmaa siitä, miten perheet yhdistetään. Myös presidentti Trump on sanonut, että haluaa lasten ja vanhempien erottamisen loppuvan pian. Hän on syyttänyt demokraatteja tilanteesta.

Presidentti kommentoi tilannetta viimeksi joitakin tunteja sen jälkeen, kun Melania Trumpin edustaja oli kommentoinut asiaa.

- Demokraattien pitäisi yhdistää voimansa republikaanien kanssa ja tehdä sopimus rajaturvallisuudesta. Älkää odottako vaalien jälkeistä aikaa, koska te häviätte! presidentti kirjoitti Twitterissä.

Uuden tiukan linjauksen ovat kyseenalaistaneet demokraattien lisäksi myös monet kongressin republikaanit. Linjausta on vastustettu myös useissa mielenosoituksissa ympäri maata.

Korjattu aiempaa uutista: Melania Trump ei suoraan kritisoi hallinnon linjausta, vaan kommentoi tilannetta. Asiasta ei uutisoinut muun muassa CNN, vaan lausunto annettiin CNN:lle.

