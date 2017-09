Meksikossa useita kuollut maanjäristyksessä - lähialueen maihin tsunamivaroitus

Meksikossa useita ihmisiä on kuollut maanjäristyksessä, jonka voimakkuus oli Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen USGS:n päivitetyn tiedon mukaan 8,1. Meksikon sisäministeriö kertoo voimakkuuden olleen 8,4.

Järistys tapahtui Meksikon eteläpuolella Tyynellämerellä myöhään torstaina paikallista aikaa, ja sen vaikutus tuntui jopa yli 1 000 kilometrin päässä sijaitsevassa pääkaupungissa Mexicossa.

- Tämä oli todella, todella voimakas maanjäristys, yksi voimakkaimmista mitä olen kokenut. Ja minä olin paikalla vuonna 1985, kun maanjäristys raunioitti Mexicon, kertoi Paulina Gomez WulschnerCNN:lle pääkaupungista.

Pääkaupungin hotellissa yöpyvä Jay David oli juuri menossa nukkumaan, kun koko rakennus oli alkanut täristä.

- Olen Filippiineiltä, joten olen tottunut maanjäristyksiin. Se oli aika pelottavaa, hän kertoi CNN:lle.

BBC:n mukaan Mexicossa rakennukset tärisivät järistyksestä ja ihmiset juoksivat kaduille. Pääkaupungissa on myös ollut sähkökatkoja. Järistys tuntui myös Chiapasin naapurissa sijaitsevassa Guatemalassa.

Järistyksen on raportoitu kestäneen jopa minuutin. Maanjäristystä seurasi voimakkuudeltaan heikompia jälkijäristyksiä.

USGS on antanut tsunamivaroituksen Meksikoon, Guatemalaan, El Salvadoriin, Costa Ricaan, Nicaraguaan, Panamaan, Hondurasiin ja Ecuadoriin. Guardianin mukaan Meksikon eteläpuolen asukkaita on kehotettu lähtemään evakkoon mahdollisen tsunamin vuoksi. Yli kolmemetristen tsunamiaaltojen odotetaan iskevän Meksikon rannikolle lähitunteina. Muille alueille on ennustettu matalampia tsunamiaaltoja. Tsunamivaroitusta ei ole annettu Yhdysvaltain länsirannikolle.

Järistyksen keskus oli noin sata kilometriä lounaaseen Chiapasin osavaltion rannikolta. USGS:n päivitetyn tiedon mukaan järistys tapahtui 70 kilometrin syvyydessä aiemmin kerrotun 35 kilometrin sijaan, CNN kertoo.

Meksikoa uhkaa parhaillaan myös Katia-hurrikaani. Katia on ykköskategorian hurrikaani viisiportaisessa asteikossa.

