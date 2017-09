Meksikon voimakkaassa maanjäristyksessä vahvistettu kuolleen jo lähes 100

Meksikossa viranomaisten mukaan ainakin lähes 100 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä, jonka voimakkuus oli Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskuksen mukaan 7,1. Uutistoimisto AFP:n mukaan kuolonuhreja on vahvistettu olevan yhteensä jo 91. Ihmisiä on saanut surmansa Morelosin, Mexicon sekä Pueblan osavaltiossa.

Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan.

Meksikon presidentti Pena Nieton mukaan pääkaupunki Mexicossa on romahtanut 27 rakennusta. Paikallismedian mukaan presidentti Nieto on perunut matkansa Oaxacan osavaltioon ja palaa pääkaupunkiin seuraamaan pelastustöitä.

Meksikon valtion omistaman CFE-sähköyhtiön mukaan arviolta 3,8 yhtiön asiakasta on ilman sähköä järistyksen jäljiltä. BBC:n mukaan viranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä kadulla tupakoimisesta mahdollisesti rikkoutuneiden kaasuputkien takia.

Järistyksen keskus oli Chiautla de Tapian kaupungin länsipuolella Pueblan osavaltiossa, verrattain lähellä maan pääkaupunkia. Järistys tapahtui tiistai-iltana Suomen aikaa.

"Kanada valmis auttamaan ystäviään"

Osanottonsa tapahtumiin on ilmaissut jo muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka kommentoi asiaa Twitterissä.

- Jumala suojelkoon Mexico Cityä. Olemme kanssamme ja tiedän tukenanne, Trump kirjoitti.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kirjoittaa niin ikään Twitterissä Kanadan olevan valmis auttamaan ystäviään.

- Järkyttäviä uutisia Mexico Citystä. Ajatukseni ovat niiden kanssa, joihin järistys on vaikuttanut, hän myös kirjoitti.

Tuhoisa järistys runteli pääkaupunkia tasan 32 vuotta sitten

Meksikon pääkaupungissa tapahtui tasan 32 vuotta sitten järistys, jossa kuoli jopa 10 000 ihmistä.

- Olen niin huolissani. En pysty lopettamaan itkuani. Tämä on sama painajainen kuin vuonna 1985, sanoi pääkaupungissa asuva 52-vuotias Georgina Sanchez uutistoimisto AFP:lle.

Aiemmin tässä kuussa ainakin 90 ihmistä sai Meksikossa surmansa maanjäristyksessä, jonka voimakkuus oli 8,1.

