Meksikon maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 220 ihmiseen, kertoo maan sisäministeri.

Yksistään pääkaupunki Mexicossa on kuollut lähes 120 ihmistä. Kuolleiden joukossa on muun muassa yli 20 lasta, jotka kuolivat koulun romahdettua.

Suomen Meksikon-suurlähetystön tietoon ei ole toistaiseksi tullut suomalaisuhreja, kertoo suurlähettiläs Roy Eriksson STT:lle. Matkustusilmoituksen Meksikoon on tehnyt Erikssonin mukaan 421 suomalaista. Heistä valtaosalle on lähetetty tekstiviesti tai sähköposti, jossa annetaan yhteystietoja ulkoministeriön päivystyskeskukseen ja kehotetaan seuraamaan viranomaisen ohjeita.

Eriksson itse oli maanjäristyksen aikaan autossa matkalla residenssille Mexicossa.

- Pysähdyimme jalkakäytävän viereen. Kun nousin autosta ulos, oli aivan kuin hyytelöllä olisi kävellyt. Koko maa aaltoili, ja silloin oli kyllä kaikilla tiedossa, että tämä oli hyvinkin iso maanjäristys, suurlähettiläs kuvailee.

Jälkijäristyksiä on tullut jo toistakymmentä, mutta ne ovat pysyneet lievinä. Lisäjäristyksiä on kuitenkin odotettavissa, Eriksson vakuuttaa.

- Esimerkiksi vajaa pari viikkoa sitten sattuneen maanjäristyksen jälkeen tuli yli 700 jälkijäristystä.

"Merkittävät ja laajat vahingot todennäköisiä"

Paikallistuhojen laajuudesta ei ole vielä tarkkaa kuvaa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS arvioi, että maanjäristys on todennäköisesti voinut tappaa jopa tuhat ihmistä.

Tutkimuslaitoksen mukaan merkittävät ja laajat vahingot ovat järistyksen voimakkuuden perusteella todennäköiset. Vastaavat järistykset ovat aiemmin vaatineet vähintään kansallista ja mahdollisesti kansainvälistä reagointia, keskuksesta kerrotaan.

Suomen aikaa tiistai-iltana sattuneen järistyksen voimakkuus oli tutkimuskeskuksen mukaan 7,1. Järistyksen keskus oli Chiautla de Tapian kaupungin länsipuolella Pueblan osavaltiossa. Meksikossa oli järistyksen sattuessa iltapäivä.

Mexicon osavaltiossa kuvernööri Alfredo del Mazo on puolestaan määrännyt koulut sulkemaan ovensa keskiviikoksi, kertoo BBC. Kuvernööri haluaa, että koulurakennuksien kunto tarkastetaan järistyksen jäljiltä.

Meksikon valtion omistama CFE-sähköyhtiö on kertonut, että 3,8 miljoonaa yhtiön asiakasta on ilman sähköä järistyksen jäljiltä. Viranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä kadulla tupakoimisesta mahdollisesti rikkoutuneiden kaasuputkien takia.

Järistys näyttää aiheuttaneen myös tulivuorenpurkauksen, uutisoi Guardian. Pueblan osavaltiossa sijaitseva aktiivinen tulivuori Popocatepetl purkautui, lehti kertoo.

Tulivuoren rinteillä sijaitsevassa Atzitzihuacanissa kirkko romahti kesken messun, kertoo osavaltion kuvernööri Jose Antonio Gali. Romahduksessa sai kuvernöörin mukaan surmansa 15 ihmistä.

Tuhoisa järistys runteli pääkaupunkia tasan 32 vuotta sitten

Maanjäristys sattui päivälleen 32 vuotta sen jälkeen, kun Meksikon pääkaupunkia ravisteli järistys, jossa kuoli jopa 10 000 ihmistä.

- Olen niin huolissani. En pysty lopettamaan itkuani. Tämä on sama painajainen kuin vuonna 1985, sanoi pääkaupungissa asuva 52-vuotias Georgina Sanchez uutistoimisto AFP:lle.

- Kamalaa. Uskon, että tämä (tiistainen järistys) oli vahvin, jonka olen ikinä tuntenut. En tiedä, kuinka voimakas se oli, mutta se oli kamala, sanoi puolestaan Pedro Cruz Martinez, joka oli monien muiden vanhempien tavoin rynnännyt hakemaan lastaan koulusta.

- Se oli kamalaa. En halunnut mennä puiden lähelle. Minun täytyi vain pitää kiinni maasta, kertoi Leiza Visaj Herrera.

Suurlähettiläs Eriksson uskoo, että vaikka tuoreen järistyksen uhriluku varmasti nousee, kuolemantapauksia on tällä kertaa huomattavasti vähemmän.

- Meksiko otti kyllä opikseen vuoden 1985 maanjäristyksestä. Sen jälkeen rakennussääntöjä on tiukennettu, ja rakennusprojekteissa on huomioitu maanjäristysalttius. Voisin varmasti sanoa, että nyt tuhoutuneet rakennukset on varmasti rakennettu ennen vuotta 1985.

Tiistainen järistys oli toinen tuhoisa järistys Meksikossa tässä kuussa. Edellisessä järistyksessä sai surmansa ainakin 90 ihmistä.

"Seinät halkeilivat, tiilet säröilivät"

Suomalainen Katariina oli Meksikon maanjäristyksen aikaan sisätiloissa pääkaupunki Mexicossa, kun hän huomasi, miten talon oviaukko alkoi täristä.

- Ajattelin aluksi, että joku on oven takana. Sitten lamppu alkoi heilua ja tavarat täristä hyllyissä, jolloin paikallinen miesystäväni sanoi että nyt mennään, se on maanjäristys.

Pariskunnan kiirehtiessä ulos hyllyillä olevat tavarat lentelivät ja maa huojui. Katariinasta tuntui aivan kuin olisi ollut laivassa.

Tärinää kesti toista minuuttia. Siinä ajassa talon seiniin tuli isoja halkeamia ja kylpyhuoneen lasitiilet säröilivät.

- Oli se kyllä pelottavaa. Maanjäristyshälytyksiä on tullut ennenkin, kun olen ollut Meksikossa, mutta nyt tunsin ensimmäisen kerran maan järinää, vain etunimellään esiintyvä Katariina kertoo.

