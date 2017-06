Meksikon hallitus on asentanut toimittajien ja aktivistien puhelimiin vakoiluohjelmia

Meksikossa joukko tunnettuja toimittajia ja aktivisteja syyttää hallitusta vakoilusta. Lehdistötiedotteen mukaan he ovat tehneet asiasta valituksen maan oikeuskanslerille. Toimittajien ja aktivistien mukaan heidän puhelimiaan ja heidän läheistensä puhelimia on hakkeroitu, ja niihin on asennettu vakoiluohjelma.

Tapahtumat ovat asianomistajien mukaan edenneet siten, että he ovat saaneet ensin huomiota herättävän tekstiviestin, jossa käyttäjää kehotetaan klikkaamaan linkkiä. Linkkiä klikkaamalla puhelimeen asentuu Pegasus-nimellä tunnettu vakoiluohjelma.

Vakoiluohjelmalla ulkopuolinen voi tarkkailla puhelimen kaikkea viestintää.

Jutussa on asianomistajia yhteensä yhdeksän. Heidän joukossaan on muun muassa toimittajia, jotka ovat julkaisseet kiusallisia paljastuksia hallituksen harrastamasta korruptiosta sekä aktivisteja, jotka ovat tutkineet valtion tekemiä ihmisoikeusloukkauksia.