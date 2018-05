Meghan ja Harry vetävät yleisöä Windsoriin eri puolilta maailmaa, osa on yöpynyt kadulla: "Haluan nähdä amerikkalaisen prinsessan"

Hääkuume on iskenyt vajaan 30 000 asukkaan Windsoriin täysin suuren päivän aattona. Moni on päivystänyt kärryreitin varrella useamman päivän.

Windsor, Britannia

Windsorin värit ovat tällä viikolla valkoinen, punainen ja sininen.

Kuninkaalliset häät ovat saaneet pienen Windsorin kaupungin Lontoon länsipuolella aivan sekaisin.

Turismi on 28 000 asukkaan kaupungissa tavanomaista, sijaitseehan siellä kuningattaren säännöllisesti asuttama Windsorin linna. Perjantaina linnaan ei kuitenkaan ollut uteliailta mitään asiaa.

Linnan läheiset kadut olivat jo perjantaina tukossa faneja, poliiseja, kauppiaita ja mediaa. Toimittajia on kaupungissa valtavasti.

Kaupungin virallinen airut Chris Brown kulki juhla-asussaan kuuluttamassa häistä sekoavaa kaupunkia tervetulleeksi perjantaina pitkin Peascod Streetiä. Taustalla amerikkalaisten suurten mediatalojen toimittajat raportoivat lähes suorana lähetyksenä tapahtumia, joita ei siis juuri vielä ole.

Brownin mielestä tämä on suurinta, mitä Windsor on koskaan kokenut.

– Täällä on valtavasti väkeä, eikä vielä ole edes varsinainen hääpäivä! toteaa Brown.

Turistiliikkeet kauppaavat mukeja, teepyyhkeitä, magneetteja – sekä tietenkin lippuja. Monelle kuninkaalliset häät ovat tilipäivä.

Katso videolta tunnelmaa Windsorissa:

Kauppias Derrek Primesilla käy kauppa hyvin Windsorissa kuninkaallisten häiden alla. Primes kertoo videolla myynnistä viime viikkoina.

Reitin varrella oltu jo yötä

Perjantaina Windsorissa ei virallisesti juuri tapahdu, mutta moni turisti on jo saapunut etsimään itselleen hyvää paikkaa odotetun kärryajelun päätteeksi.

Osa on ollut jo samalla paikalla yötä, jotta he pääsevät heiluttamaan prinssi Harrylle ja Meghan Marklelle avio-onnea.

Brittien lisäksi paikalla on ihmisiä eri puolilta maailmaa, mutta varsinkin pohjoisamerikkalaiset ovat ottaneet kuninkaalliset häät poikkeuksellisesti omikseen. Kansainyhteisöön kuuluvan Kanadan lisäksi Windsorin kadulla heilutetaan Yhdysvaltain lippua melkein siinä missä brittien Union Jackia.

Washington D.C.:stä keskiviikkona Englantiin saapunut Leslie Haynes on ollut aamusta asti samalla paikalla, aivan Pyhän Yrjön kappelin kupeessa. Linnan muurien suojassa oleva kappeli on perjantaina jo yleisöltä suljettu.

– Halua nähdä amerikkalaisen prinsessan! Hän on lempitelevisiosarjassani, mutta tulin näkemään rakkautta myös. Harry ja Meghan ovat niin rakastuneita, Haynes sanoo viitaten Marklen kansallisuuteen ja näyttelijän-ammattiin.

Omalta paikaltaan hän ei aio liikkua. Vieressä on makuupussi ja tyyny.

Kärryajelu huipentuu juuri ennen linnaa

Kello 12 alkavaa hääseremoniaa varten Windsoriin on arvioitu saapuvan jopa 100 000 ihmistä varsinkin, kun Lontoon kupeeseen on ennustettu erinomaisen kaunista kevätpäivää.

Silti hyvällä tuurilla kuninkaalliset näkee suorana vain muutaman minuutin ajan kärryajelun yhteydessä tai silloin, kun he saapuvat kirkkoon. Eilen torstaina sydämentykytyksiä taas aiheuttivat häiden kenraaliharjoitukset. Kuninkaallisiakin vilahti. Kuningatar Elisabet II on jo Windsorissa.

Kärryajelu huipentuu The Long Walk -puistoaukiolle, jonne on jo perjantaina kasattu suuria tv-näyttöjä, joissa häitä voi seurata. Aukiota reunustavat aidat on täynnä onnentoivotuksia kuninkaallista hääparia varten. Moni oli jo perjantaina leiriytynyt suuren aukion varrelle.

Ghanasta kotoisin oleva, Lontoossa asuva Joseph Afrane on teettänyt juhlia varten useamman brittilippujen värisen puvun. Eilen torstaina oli eri puku päällä, juhlapäiväksikin on erilainen teetetty.

– He tekevät mahtavaa työtä hyväntekeväisyyksiensä kautta, rojalistiksi itseään kuvaileva Afrane kertoi.

Turvallisuus viimeisen päälle

Turvallisuussyistä kaduista suuri osa on suljettu liikenteeltä, ja poliisit vartioivat jo perjantaina katuja näkyvästi. Kaupungin viemärinkansissa ja sähkömuuntajissa on poliisin asettamat turvasinetit.

Harryn ja Meghanin häät jäävät massatapahtumana jalkoihin veljensä Williamin ja Catherinen avioliitolle vuonna 2011, joka pysäytti Lontoon keskustasta suuren osan.

Viimeiset suuret häät Windsor on puolestaan nähnyt 2005, kun kruununprinssi Charles meni naimisiin Camilla Parker Bowlesin kanssa.

Harryn ja Meghanin jälkeen seuraavia suuria kuninkaallisia häitä saakin WIndsor tovin odottaa.