Mediat: Helsinkiä harkitaan Putinin ja Trumpin huippukokouksen tapaamispaikaksi

Helsinkiä harkitaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mahdollisen huippukokouksen tapaamispaikaksi, kertovat verkkolehti Politico ja uutistoimisto Reuters. Ne perustavat tietonsa yhdysvaltalaislähteisiin.

Politicon mukaan Helsinki tarjoaisi Putinin toivoman puolueettoman maaperän. Lisäksi Helsinki on tarpeeksi lähellä Venäjää, jotta Putin voisi palata ajoissa Moskovaan, jossa käydään jalkapallon MM-kisojen loppuottelu 15. heinäkuuta.

Valkoisen talon tiedottaja ei vastannut Politicon kyselyyn asiasta. Trumpin on määrä osallistua sotilasliitto Naton huippukokoukseen 11.–12. heinäkuuta Brysselissä ja matkustaa sitten 13. heinäkuuta Britanniaan.

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi tasavallan presidentin kanslian tviitissä, että Suomi on aina valmis tarjoamaan hyviä palveluksia, jos niitä kysytään. Muuta kommenttia asiaan ei nyt ole, kanslian tviitissä todetaan.

Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystön mediasuhteista vastaava T.J. Grubisha viestitti tiistaina STT:lle, ettei lähetystö anna lausuntoja Valkoisen talon puolesta eikä näin ollen ota uutiseen kantaa.

Bolton matkustaa Moskovaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin turvallisuusneuvonantaja John Bolton matkustaa keskiviikkona Moskovaan, missä hän tapaa venäläisen virkaveljensä Sergei Lavrovin. Asiasta kertoi Venäjän ulkoministeriö maanantaina.

Valkoinen talo ilmoitti Boltonin vierailusta viime viikolla. Hänen on määrä valmistella mahdollista huippukokousta Trumpin ja Putinin välillä. Aiemmin tässä kuussa Putin sanoi olevansa valmis tapaamaan Trumpin heti, kun Yhdysvallat antaa sille hyväksyntänsä.

Nimettömänä pysytellyt yhdysvaltalaisviranomainen sanoi Reutersille, että Helsinki on todennäköisin tapaamispaikka ja että lopullinen ratkaisu riippuu Boltonin ja venäläisten keskustelujen lopputuloksesta. Tähän asti tapaamispaikkaa koskevissa keskusteluissa on ollut mukana Wien, mutta viranomaisten mukaan tästä vaihtoehdosta on luovuttu.