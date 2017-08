Mediat: Auschwitzin kirjanpitäjänä tunnettu 96-vuotias saksalaismies päätyy vankilaan

Auschwitzin keskitysleirillä työskennellyt 96-vuotias Oskar Gröning päätyy vankilaan suorittamaan tuomiotaan, kertoo NBC ja Metro.

Gröning tuomittiin neljän vuoden vankeuteen kaksi vuotta sitten, kun saksalainen oikeuslaitos katsoi hänen osallistuneen yli 300 000 juutalaisen murhaan toisen maailman sodan aikana loppuvaiheissa touko-kesäkuussa 1944.

Gröningin asianajaja valitti tuomiosta ja vetosi perusteluissa Gröningin korkeaan ikään. Syyttäjän mukaan hakemus tuomion lykkäämisestä on hylätty. Lääkärin mukaan tuomittu on riittävän hyvässä kunnossa mennäkseen vankilaan, jos siellä on riittävä terveydenhuolto.

Gröning vastasi Auschwitzissa vankien omaisuuden takavarikoimisesta, eikä hän asianajajansa mukaan osallistunut tappamiseen. Gröning on puhunut julkisuudessa avoimesti Auschwitzista ja kaasukammioista. Hän on puheellaan halunnut vaientaa holokaustin kieltäjät.

Gröningon todennäköisesti viimeisiä tuomittuja natseja, sillä toisen maailmansodan loppumisesta ja holokaustista on kulunut yli 70 vuotta.