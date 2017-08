Mediakammoisen Trumpin omat uutiset hämmentävät – ex-suurlähettiläs vertasi Venäjän propagandaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin inho perinteisiä mediajättejä kohtaan on perustavanlaatuista ja syvää. Aamun pikkutuntien Twitter-viesteissä purkautuu suuttumus ennen kaikkea New York Timesin ja CNN:n uutisointia kohtaan.

Trumpin suosikkitermi on fake news eli valeuutinen. Leiman on saanut niin moni media ja uutinen, että on hankala arvioida mitä presidentti sillä tarkalleen tarkoittaa. Täytyykö jutun olla virheellinen, riittääkö väärä näkökulma vai peräti pelkästään eri mieltä oleminen?

Pari päivää sitten nähtiin viimein millaisia uutisia Trump oikeasti kaipaa, kun hänen kampanja aloitti oman uutislähetyksensä. Lopputulos on lähinnä hämmentävä.



Ankkurina toimii Kayleigh McEnany, joka siirtyi Trumpin palvelukseen juuri arkkivihollinen CNN:ltä.

Presidentin bisnesimperiumin pääkallopaikalla Trump Towerissa kuvattu video ei ole tekniseltä toteutukseltaan huippuluokkaa, mutta erikoiseksi sen tekee sisältö.

90 sekunnin videon aiheet olivat Trumpille mieluisia, mikä oli tietysti luonnollistakin. McEnany kertoi lisääntyneistä työpaikoista, maahantuloviisumeita rajoittavasta RAISE-lakiesityksestä ja kunniamerkin luovuttamisesta sotaveteraaneille.

Kaiken taustalla kuuluu mahtipontinen musiikki, joka tuo arvokkuuden sijaan tuntemuksen propagandavideosta.

– Vau. vaikuttaa aavemaisesti samalta kuin monet näkemäni valtiolliset kanavat joita olen nähnyt eri maissa, Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul kirjoitti Twitterissä.

Wow. Feels eerily like so many state-owned channels I've watched in other countries https://t.co/dqsLEfuLj8 — Michael McFaul (@McFaul) 6. elokuuta 2017



Videon sanavalinnat toivat perinteisten uutisten sijaan mieleen enemmän ostos-tv:n. Huomio keskittyy ennen kaikkea presidenttiin, sillä hänen hallintoaan tai muita ihmisiä ei mainita.

– Vuosien ajan maahanmuuton tasainen kasvu on painanut alas amerikkalaisten työläisten palkkoja. RAISE-lakiesitys nostaa palkkoja, vähentää köyhyyttä ja säästää miljardeja dollareita veronmaksajien rahoja. Amerikkalaiset ansaitsevat palkankorotuksen, ja presidentti Trump asettaa viimeinkin amerikkalaisen työläisen etusijalle, McEnany kertoo



Amerikkalaisviestimien tekemien faktantarkistusten mukaan videon väittämät vetivät mutkia suoriksi ja antoivat Trumpille kunniaa myös asioista, joihin hän ei ole virkakaudellaan vielä ehtinyt vaikuttaa.

Lähetyksen päätössanat suuntasivat vielä yhden iskun Trumpin inhoamien "valeuutisten" suuntaan.

– Kiitos kun liityitte seuraan. Minä olen Kayleigh McEnany, ja nämä olivat todelliset uutiset.

Katso Trumpin uutisvideo täältä.