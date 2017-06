Media: Trumpin puheessa useita virheellisiä väitteitä Pariisin sopimuksesta

Pariisin ilmastosopimus on käytännössä kuopattu.

Suurin ja kolmanneksi suurin saastuttaja, Kiina ja Intia, saavat sopimuksen mukaan jatkaa saastuttamisen kasvattamista. Silti heille ropisisi muhkeat rahamäärät, joiden käyttöä kukaan ei valvoisi. Venäjä saisi myös kasvattaa päästöjään, vaikka maa ei ole edes ratifioinut sopimusta.

Maksajan rooli lankeaisi USA:n vetäydyttyä EU:lle ja muutamalle muulle teollisuusmaalle, joista Japani on merkittävin. Näiden maiden äänestäjien kapina on taattu, jos sopimusvekseli lasketaan liikkeelle. Äänestäjien pelko on viisauden alku pätee edelleenkin.

Missähän seuraavaksi kokoonnutaan leikkimään Jääkarhua jäljittelevillä teddykarhuilla?