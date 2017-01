Media: Trumpin lähipiiriä rekisteröitynyt äänestämään kahdessa osavaltiossa

Moni Donald Trumpin lähipiiriläinen ja hallinnon jäsen oli rekisteröitynyt äänestämään presidentinvaaleissa kahdessa osavaltiossa, kertoi yhdysvaltalaismedia. Trump on rinnastanut tällaisen toiminnan vaalivilppiin.

Washington Postin mukaan esimerkiksi Trumpin läheinen avustaja ja tyttären aviomies Jared Kushner oli rekisteröitynyt äänestämään sekä New Yorkissa että New Jerseyssä. CNN puolestaan kertoi, että myös Trumpin valtiovarainministeriehdokas Steven Mnuchin oli rekisteröitynyt äänestämään sekä New Yorkiin että Kaliforniaan.

Lisäksi kahden eri osavaltion äänestäjärekistereissä olivat ainakin Valkoisen talon neuvonantaja Stephen Bannon ja Trumpin tytär Tiffany Trump.

