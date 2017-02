Media: Romaniassa ainakin 200 000 ihmistä osoittanut mieltään hallitusta vastaan

Romaniassa ainakin 200 000 ihmistä on mediatietojen mukaan osoittanut mieltään hallitusta vastaan. Kyseessä on suurimmat hallituksen vastaiset protestit maassa sitten vuoden 1989, jolloin kommunismi kaatui maassa.

Mielenosoittajat vastustavat hallituksen tiistaista päätöstä lakimuutoksista, jotka muun muassa poistavat rangaistavuuden useilta rikkomuksilta. Valta-aseman todettu väärinkäyttö puolestaan voi johtaa jatkossa vankeusrangaistukseen vain, jos siitä on seurannut yli 44 000 euron tappiot.

Ympäri Romaniaa protestoivat ihmiset ovat muun muassa huutaneet iskulauseita "Varkaat!" ja "Erotkaa!". Pääkaupunki Bukarestissa muutama protestoija on myös muun muassa heitellyt pulloja, sähikäisiä ja kiviä turvallisuusjoukkoja kohti. Poliisi käytti heitä vastaan kyynelkaasua. Tiedossa ei ole vakavia loukkaantumisia. Joidenkin tietojen mukaan muutama poliisi ja mielenosoittaja olisi saanut lieviä vammoja.

Muutoksista hyötyvät useat poliitikot

Muun muassa Romanian presidentti Klaus Iohannis on arvostellut hallituksen päätöstä voimakkaasti. Hän on kuvannut sitä kovaksi iskuksi korruption vastaiselle työlle. Hallitus puolestaan on pysynyt asiasta vaitonaisena, mutta keskiviikkona oikeusministeri Florin Iordache kirjoitti Facebookissa, että poikkeuslaissa ei ole mitään "salaista, laitonta tai moraalitonta".

Kritisoijien mukaan lakimuutoksesta hyötyy erityisesti muun muassa sosiaalidemokraattisen PSD-puolueen johtaja Liviu Dragnea, joka on parhaillaan oikeudessa valta-aseman väärinkäytöstä. Dragnea on jo tuomittu aiemmin ehdollisen vankeuteen petoksen takia. Valta-aseman väärinkäytöstä koskeva oikeudenkäynti puolestaan koskee 24 000 euroa.

Lisäksi pääministeri Sorin Grindeanu on viemässä maan parlamentille toisen aloitteen, jonka myötä vapaaksi pääsisi noin 2 500 ihmistä, jotka ovat tuomittu alle viiden vuoden vankeustuomioon väkivallattomasta rikoksesta. Hallituksen mukaan muutoksella halutaan vähentää ruuhkaa vankiloissa, mutta kritisoijien mukaan asiasta hyötyvät monet viranomaiset ja poliitikot.

EU ilmoitti keskiviikkona olevansa huolissaan Romanian korruptiosta.