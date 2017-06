Media: Parlamentti vahvisti nimityksen - Leo Varadkar on historian nuorin Irlannin pääministeri

Irlannin parlamentti on nimittänyt virallisesti maan pääministeriksi Leo Varadkarin, 38, kertovat useat brittilehdet. Varadkar nousi Fine Gael -puolueen johtajaksi aiemmin tässä kuussa. Varadkar on maan kaikkien aikojen nuorin pääministeri. Hän on avoimesti homoseksuaali.

Parlamentti nimitti Varadkarin pääministeriksi äänin 57-50, kertoo BBC. Äänestämättä jätti 47 parlamentin jäsentä.

Guardian kertoo, että Varadkar nimitti puolueen varapuheenjohtajaksi Simon Coveneyn, joka oli Varadkarin pahin kilpakumppani puheenjohtajakilpailussa.

Varadkar korvasi entisen puheenjohtajan Enda Kennyn. Kenny oli puolueen johdossa kaksi kautta. BBC:n mukaan Kenny sanoi, että Varadkar edustaa modernia, monipuolista ja kaikki huomioonottavaa Irlantia.

- Maan nuorimpana pääministerinä hän puhuu uuden sukupolven naisille ja miehille, Kenny sanoi.

Varadkar on poikkeuksellinen poliitikko paitsi ikänsä myös taustansa perusteella hyvin katolisessa Irlannissa. Ensinnäkin hänen isänsä on kotoisin Intiasta. Toisekseen Irlanti poisti homoseksuaalisuuden rikoslaista vasta vuonna 1993. Homoavioliitot maa hyväksyi vuonna 2015.

