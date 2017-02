Yhdysvalloissa New Orleansissa autonsa väkijoukkoon ajanut kuljettaja vaikuttaa viranomaisten mukaan olleen humalassa, raportoi paikallismedia.

Mediatietojen mukaan 21 ihmistä loukkaantui, kun auto törmäsi väkijoukkoon kesken paraatin Louisianan osavaltiossa New Orleansin kaupungissa. Poliisi on aiemmin kertonut, että arviolta tusina ihmistä on kriittisessä tilassa.

Törmäyksessä loukkaantuneiden iät vaihtelevat mediatietojen mukaan alle 5-vuotiaasta 40-vuotiaaseen asti.

