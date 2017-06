Mayn motiivit ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin ja Corbynin kanta ydinaseisiin kiinnostivat yleisöä Britanniassa

Britannian pääministeri Theresa May ja työväenpuolueenjohtaja Jeremy Corbyn ovat vastanneet muun muassa ydinaseisiin, nollatuntisopimuksiin, Pariisin ilmastosopimukseen ja ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin liittyviin kysymyksiin BBC:n Question Time -ohjelman erikoisjaksossa. Ohjelmassa yleisö sai esittää johtajille kysymyksiä.

Ohjelmassa May sai muun muassa vakuuttaa yleisölle, ettei vaatinut ennenaikaisia parlamenttivaaleja oman tai puolueensa edun takia.

Parlamentin alahuone äänesti ennenaikaisista vaaleista huhtikuussa, jolloin May myös ilmoitti vaalien ajankohdan. Tuolloin brittimedia ennakoi, että May olisi viemässä konservatiiveja kohti maanvyörymävoittoa ja hänen arvioitiin hakevan vaaleilla vahvaa selkänojaa brexit-neuvotteluihin. May perusteli aikaistettuja vaaleja tuolloin sillä, että brexitistä neuvottelu kiivaan vaalikamppailun lomassa voitaisiin tulkita Euroopassa heikkoudeksi.

May vakuutteli, että ennenaikaiset vaalit ovat Britannian eduksi.

Corbyn tuomitsi Trumpin päätöksen Pariisin ilmastosopimuksesta

Maylta kysyttiin myös, miksi hän ei ole allekirjoittanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille suunnattua kirjettä, jossa tuomitaan päätös vetää Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta. May sanoi keskustelleensa sopimuksesta Trumpin kanssa ja lisäsi, että Trump näkee, että päätös oli Yhdysvaltojen kannalta paras ratkaisu. May kuitenkin sanoi uskovansa itse Pariisin ilmastosopimuksen olevan hyvä asia sekä Britannialle että koko maailmalle.

Corbyn puolestaan tuomitsi Trumpin päätöksen ja sanoi, että hän allekirjoittaisi kirjeen.

Corbynilta puolestaan muun muassa kysyttiin, kuinka nollatuntisopimuksien poistaminen vaikuttaa ihmisten, etenkin opiskelijoiden elämään. Kysymyksen esittäjä kuvaili nollatuntisopimuksien tarjoavan opiskelijoille joustavaa työtä.

- Nollatuntisopimukset tarkoittavat monelle ihmiselle elämänmittaista stressiä ja hankaluutta, Corbyn muun muassa vastasi.

Corbynilta kysyttiin myös, käyttäisikö hän ydinasetta, jos Britanniaa uhkaisi vaara. Vastauksessaan aluksi kierrellyt Corbyn sanoi lopulta, että ei käyttäisi ydinasetta heti ensimmäisenä vaihtoehtona ja lisäsi, että jos hän käyttäisi sitä, miljoonat ihmiset kuolisivat.

May: Poliitikkojen väittely ei ole niin kiinnostavaa

Mayltä penättiin myös, miksi poliitikot eivät väittele vaalien alla kasvotusten. Question Time -ohjelmassakaan ei ollut kyse väittelystä, vaan May ja Corbyn esiintyivät ohjelmassa erikseen.

- Mielestäni ihmisten kanssa keskustelu ympäri Britanniaa on hyödyllisempää äänestäjille ja poliitikoille. Mielestäni poliitikkojen väittely keskenään ei ole niin kiinnostavaa tai paljastavaa, May muotoili.

Corbyn puolestaan sanoi, että on harmi, että May kieltäytyy väittelemästä kasvotusten.

Britanniassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit 8. kesäkuuta.

Linkki juttuun