Mayn konservatiivit ja pohjoisirlantilainen DUP allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Britannian pääministerin Theresa Mayn konservatiivit ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen pohjoisirlantilaisen DUP-puolueen kanssa.

- Sopimus on allekirjoitettu, sanoi Mayn edustaja. Mayn mukaan puolueilla on paljon yhteisiä arvoja ja sopimus on erittäin hyvä.

Enemmistönsä parlamentissa menettäneet konservatiivit saavat DUP:sta tukipuolueen. DUP:n kymmenen parlamentaarikkoa tukevat konservatiiveja keskeisissä alahuoneen äänestyksissä.

Osana sopimusta Pohjois-Irlanti saa 1,1 miljardin euron ylimääräisen tuen.

- Toivotamme tervetulleeksi tämän miljardin punnan rahallisen tuen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, sanoi DPU:n johtaja Arlene Foster.

Äärikonservatiivinen DUP vastustaa homoavioliittoja ja oikeutta aborttiin.

Mayn konservatiivit menettivät enemmistönsä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa 8. kesäkuuta. Konservatiiveilla on nyt 317 paikkaa 650-paikkaisessa parlamentissa.

Puolueiden välisestä sopimuksesta oli määrä ilmoittaa jo kesäkuun alkupuolella, mutta ilmoitusta lykättiin Lontoossa tornitalossa syttyneen palon takia.