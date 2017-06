Mayn kabinetin odotetaan kokoontuvan - miten vahvalla pohjalla brittihallitus on?

Britanniassa pääministeri Theresa Mayn kabinetin odotetaan kokoontuvan tänään ensimmäistä kertaa sitten torstain parlamenttivaalien. Ylimmän huipun kokouksen arvellaan antavan osviittaa siitä, miten vakaan hallituksen May pystyy muodostamaan konservatiivipuolueensa menetettyä enemmistön vaaleissa.

Mayn toiveet tässä suhteessa kohdistuvat myös Pohjois-Irlannin Demokraattiseen unionistipuolueeseen (DUP), jonka kanssa hän toivoo hallitusyhteistyötä. Mahdollisen sopimuksen yksityiskohdat ovat kuitenkin täysin auki.

- On liian aikaista sanoa, mitä teemme, DUP:n johtaja Arlene Foster sanoi Radio Ulsterille myöhään eilen.

- Mielestäni meidän on nähtävä parlamentin lopullinen koostumus ja sitten toimimme sen mukaan.

May on jo ehtinyt ilmoittaa, että hallituksen avainministerit jatkavat toimissaan konservatiivien vaalitappiosta huolimatta. Mayn kansliasta on kerrottu, että valtiovarainministeri Philip Hammond ja ulkoministeri Boris Johnson jatkavat ministeriöidensä johdossa. Samoin tekevät myös brexitistä vastaava ministeri David Davis, puolustusministeri Michael Fallon ja sisäministeri Amber Rudd.

Merkel: Neuvottelut alkavat lähipäivinä

Mayn vaalitappio on saanut kommentaattorit kysymään, mitä seurauksia tällä on Britannian EU-erosta käytäville neuvotteluille. Eilen pitämässään lyhyessä puheessa May sanoi, että uusi hallitus vie Britannian ulos Euroopan unionista, kuten aiemmin on sovittu.

Saksan liittokansleri Angela Merkel puolestaan hoputtaa Britanniaa aloittamaan nopeasti neuvottelut brexitistä. Merkelin mukaan EU odotti, että Britannian parlamenttivaalit saadaan pidettyä, mutta nyt neuvottelujen on hänen mukaansa aika alkaa.

Asiaa Meksikon vierailullaan kommentoinut Merkel myös sanoi, että EU puolustaa jäljelle jäävien jäsenmaiden etuja ja Britannia puolustaa omaa etuaan. Tästä huolimatta EU haluaa Merkelin mukaan säilyttää hyvät suhteet Britanniaan.

Merkelin mukaan neuvottelut alkavat lähipäivinä.

Macron ja Trump onnittelivat Mayta

Ranskan ja Yhdysvaltain presidentit ovat puolestaan onnitelleet Maytä parlamenttivaalien tuloksen johdosta. Mayn kanslian mukaan sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soittivat Maylle.

Onnittelupuheluista uutisoi muun muassa BBC.

Vaikka konservatiivipuolue menetti paikkaenemmistönsä parlamentin alahuoneessa, se sai kuitenkin eniten paikkoja torstain vaaleissa. Työväenpuolue sai puolestaan vaaleissa useita uusia paikkoja.

Konservatiivipuolue sai 318 paikkaa ja työväenpuolue 262 paikkaa..

Linkki juttuun