May valotti Britannian EU-toiveita: Kanada ja Norja eivät sovi esimerkeiksi

Pääministeri Theresa Mayn mukaan kumpikaan, EU tai Britannia, eivät tule saamaan kaikkea haluamaansa brexit-neuvotteluissa. Odotetussa puheessaan tulevasta suhteesta May muistutti, että kyse on neuvotteluista ja molempien on hyväksyttävä kovia faktoja.

May sulki pois mahdollisuuden, että Britannia jäisi EU:n sisämarkkinoille tai tulliliittoon. Tulliliiton ulkopuolella maa on vapaampi neuvottelemaan muun maailman kanssa kauppasopimuksista.

Niin Kanadan vapaakauppasopimus kuin Norjan asema Euroopan talousalueessa ovat esimerkkejä, jotka eivät myöskään sovi Britannialle.

Sen sijaan May puhui tullijärjestelystä, joka loisi edellytykset mahdollisimman vapaaseen kauppaan.

EU on vedonnut useaan otteeseen, että Britannia kertoisi, minkälaisen suhteen maa haluaa rakentaa EU:hun eron jälkeen.

Brexit on astumassa voimaan maaliskuun lopussa ensi vuonna, minkä jälkeen on kaavailtu alle kahden vuoden siirtymäaikaa.

- Olen varma siitä, että millaisen sopimuksen sitten solmimmekin EU:n kanssa, tulevaisuutemme on valoisa, May valoi uskoa.

Ripaus realismia

Kirsikoiden poimimisesta syytetty May osoitti puheessaan myös realismia muistuttamalla, että brexitin myötä Britannian pääsy EU:n markkinoille rajautuu.

Pitkin matkaa brexitin kannattajat ovat tehneet selväksi, että Britannian täytyy saada valta maan laeista täysin itselleen. Mayn mukaan parlamentin kannattaa tulevaisuudessa ymmärtää, että erot säädöspohjassa vaikuttavat pääsyyn Euroopan markkinoille.

Jakolinjat kovan ja pehmeän brexitin välillä ovat olleet suuria Britannian sisällä. May vetosikin puheessaan myös yhtenäisyyteen.

- Teemme Britanniasta maan, joka ei ole vain etuoikeutettuja vaan kaikkia meitä varten.

EU:n ja Britannian pitää Mayn mukaan pyrkiä yhdessä ratkaisemaan vaikea kysymys siitä, miten Irlannin raja pidetään avoimena.