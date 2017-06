May määräsi Lontoon kerrostalopalosta julkisen tutkinnan: "Ihmiset ansaitsevat vastauksia"

Britanniassa pääministeri Theresa May on määrännyt täyden julkisen tutkinnan Lontoon tuhoisasta kerrostalopalosta. Mayn mukaan britannialaiset ansaitsevat vastauksia siitä, miksi palo syttyi ja levisi niin nopeasti, kertoo BBC.

Suur-Lontoon poliisi puolestaan ilmoitti avanneensa palosta rikostutkinnan. Poliisi ei kertonut tutkinnasta vielä yksityiskohtaisemmin

Lontoon tornitalopalossa on vahvistettu kuolleen ainakin 17 ihmistä, mutta todellisen uhrimäärän epäillään olevan suurempi. Ihmisiä on yhä kateissa raunioissa. Poliisi on sanonut, ettei kenenkään uskota enää löytyvän elossa.

Talon asukkaat ovat kertoneet, että he olivat jo aiemmin huolissaan rakennuksen paloturvallisuudesta, mutta heidän huoliaan ei otettu vakavasti. On myös epäilty, että paloherkkä päällystemateriaali olisi nopeuttanut palon leviämistä.

Palopaikalla Länsi-Lontoon Pohjois-Kensingtonissa eilen vieraillut Lontoon pormestari Saqid Khan on sanonut, että tulevassa tutkinnassa selvitetään, tehtiinkö muun muassa talon remontit asianmukaisesti. Uutistoimisto AFP:n mukaan osa asukkaista ilmaisi paikalla vierailleelle Khanille suoraan suuttumuksensa ja katkeruutensa viranomaisia kohtaan.

Toissayönä syttynyt 24-kerroksisen tornitalon tulipalo levisi hetkessä, vaikka yli 200 palomiestä oli paikalla alle kymmenessä minuutissa.

Kuolonuhrien joukossa nuori pakolainen

Kaikkia löydettyjä kuolonuhreja ei vielä ole voitu tunnistaa, sillä tuli on tehnyt osasta uhreista tunnistamattomia. Poliisi kertoi torstai-iltana, että kuusi uhria on alustavasti tunnistettu, mutta on mahdollista, että kaikkia uhreja ei edes pystytä tunnistamaan.

Uhreista on julkisuuteen nimetty vasta yksi, 23-vuotias Syyriasta saapunut pakolainen Mohammed Alhajali. Hän oli palon syttyessä asunnossa rakennuksen 14. kerroksessa, eikä päässyt pakoon paloa, kertoo syyrialaispakolaisia tukeva ryhmä lausunnossaan. Vuonna 2014 Britanniaan saapunut Alhajali opiskeli yhdyskuntatekniikkaa.

Hänen veljensä onnistui pelastautumaan rakennuksesta ja on perheensä mukaan sairaalahoidossa toipumassa vammoistaan.

Linkki juttuun