May jatkaa hallitusneuvotteluita unionistipuolueen kanssa - brexit-neuvottelut alkavat kahden viikon aikana

Britannian pääministerin Theresa Mayn kabinetista kerrotaan, että hallitusneuvottelut Demokraattisen unionistipuolueen (DUP) kanssa jatkuvat edelleen. Aiemmin Mayn edustaja sanoi, että May on jo päässyt sopuun vallanjaon suuntaviivoista DUP:n kanssa.

Mayn tiedottaja kertoo, että pääministeri on keskustellut yöllä puolueen kanssa ja keskustelut ovat olleet myönteisiä.

Saksan liittokanslerille Angela Merkelille May on puolestaan sanonut, että brexit-neuvottelut alkavat seuraavan parin viikon aikana. Merkel hoputti aiemmin Britanniaa aloittamaan nopeasti brexitiä koskevat neuvottelut EU:n kanssa. Merkelin mukaan EU odotti, että Britannian parlamenttivaalit saadaan pidettyä, mutta nyt neuvottelujen on aika alkaa. Merkel sanoi Britannian parlamenttivaalien jälkeen, että neuvottelut alkavat lähipäivinä.

May päätti järjestää ylimääräiset parlamenttivaalit konservatiivipuolueen kannatuksen huidellessa huippulukemissa. Vaalikampanjan aikana konservatiivien kannatus kuitenkin laski, ja Mayn konservatiivit kokivat torstaina pidetyissä vaaleissa murskatappion. Konservatiivipuolue sai eniten paikkoja, mutta myös menetti useita paikkoja sekä enemmistönsä parlamentin alahuoneessa. Työväenpuolue sen sijaan sai vaaleissa lukuisia uusia paikkoja.

Konservatiivipuolue sai 318 paikkaa ja työväenpuolue 262 paikkaa. Konservatiivien vaalitappio ja Mayn heikentynyt asema on saanut aikaan vipinää myös ulkoministeri Boris Johnsonin kabinetissa, kertoo tabloid-lehti Daily Mailin lähde. Lähteen mukaan Johnson valmistautuu tarjoutumaan pääministeriksi.

Lähde Johnsonin lähipiiristä kuvailee lehdelle, että Britannia tarvitsee johtajan, joka saa britannialaiset uskomaan jälleen itseensä.

Lähteen mukaan Johnson ei kuitenkaan aio aktiivisesti yrittää syrjäyttää Maytä.

Linkki juttuun