May ei aio luopua johtopaikastaan brexitin jälkeen

Britannian pääministeri Theresa May on valmis viemään puolueensa myös seuraaviin vaaleihin. May kertoi asiasta muun muassa BBC:n haastattelussa. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun raportoitiin, että May luopuisi konservatiivipuolueen puheenjohtajuudesta Britannian erottua Euroopan unionista vuonna 2019. May sanoo Sky Newsille, ettei spekulaatioissa ole mitään perää.

May kärsi valtavan arvovaltatappion kesäkuun ylimääräisissä parlamenttivaaleissa, joissa Mayn johtama konservatiivinen puolue menetti selvän enemmistöasemansa. May päätti pitää ennenaikaiset vaalit, sillä hänen tavoitteenaan oli vahvempi enemmistö ja tukevampi mandaatti EU-eroneuvotteluihin.