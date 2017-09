May ehdottaa brexitiin kahden vuoden siirtymäaikaa

Britannian pääministeri Theresa May ehdottaa brexitin toimeenpanolle noin kahden vuoden siirtymäaikaa. Firenzessä puhunut May sanoi, että sen ajan Britannia jatkaisi EU:n sääntöjen noudattamista.

Britannian EU-jäsenyyden on määrä lakata 29. maaliskuuta 2019. May vahvisti, että Britannia on valmis jatkamaan sitoumusten mukaisia maksujaan EU:n budjettiin vuoteen 2020.

May sanoi myös, että Britannia haluaa EU-suhteessaan "luovan ratkaisun". Mayn mukaan Britannia ei halua "Norjan mallia" eli Eta-sopimuksen tapaista sopimusta pääsystä EU:n sisämarkkinoille eikä samanlaista vapaakauppasopimusta kuin Kanadalla on. Ensimmäinen ei anna Britannialle riittävää vaikutusvaltaa, toinen ei mene riittävän pitkälle.

Oikeudellisten kiistojen ratkaisemiseksi tarvitaan Mayn mukaan vahva instituutio, joka täydentää EU-tuomioistuinta ja brittituomioistuimia.

Mayn mukaan Britannia äänesti EU-eron puolesta, koska se ei koskaan tuntenut olevansa kotonaan EU:ssa.

- Johtuu ehkä historiastamme ja maantieteestämme, että EU ei koskaan ollut meille osa kansallista tarinaamme sillä tavoin kuin se on muualla Euroopassa, May sanoi.

May vakuutti, että Britannia haluaa silti jatkaa läheistä yhteistyötä unionin kanssa, koska monia suuria haasteita voidaan ratkaista vain yhdessä.