May: Brexit-neuvottelut alkavat seuraavan kahden viikon aikana.

Britannian pääministeri Theresa May on sanonut Saksan liittokansleri Angela Merkelille, että brexit-neuvottelut alkavat seuraavan parin viikon aikana.

Merkel hoputti aiemmin Britanniaa aloittamaan nopeasti brexitiä koskevat neuvottelut EU:n kanssa. Merkelin mukaan EU odotti, että Britannian parlamenttivaalit saadaan pidettyä, mutta nyt neuvottelujen on hänen mukaansa aika alkaa. Merkel sanoi Britannian parlamenttivaalien jälkeen, että neuvottelut alkavat lähipäivinä.

May päätti järjestää ylimääräiset parlamenttivaalit konservatiivipuolueen kannatuksen huidellessa huippulukemissa. Vaalikampanjan aikana konservatiivien kannatus kuitenkin laski, ja Mayn konservatiivit kokivat torstaina pidetyissä vaaleissa murskatappion. Konservatiivipuolue sai eniten paikkoja, mutta menetti kuitenkin useita paikkoja sekä enemmistönsä parlamentin alahuoneessa. Työväenpuolue sen sijaan sai vaaleissa lukuisia uusia paikkoja.

Konservatiivipuolue sai 318 paikkaa ja työväenpuolue 262 paikkaa.

Vaalien jälkeen hallituksen muodostamista kuvailtiin vaikeaksi. May edustaja kertoi myöhään lauantaina, että pääministeri on päässyt sopuun vallanjaon suuntaviivoista Demokraattisen unionistipuolueen (DUP) kanssa. Edustajan mukaan DUP on lupautunut tukemaan konservatiiveja hallitusyhteistyössä.