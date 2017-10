Mattis: Iranin ydinsopimus USA:n etujen mukainen

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis arvioi tiistaina, että Iranin kanssa tehty kansainvälinen sopimus ydinohjelmasta on Yhdysvaltain etujen mukainen. Mattis sanoi senaatissa myös, että presidentti Donald Trumpin olisi syytä harkita sopimuksesta kiinni pitämistä.

Trump on ollut jyrkästi toista mieltä. Presidentti on korostanut, että ydinsopimus on "häpeäksi Yhdysvalloille".

Trumpin on ilmoitettava kolmen kuukauden välein maansa kongressille, uskooko hän, että Iran noudattaa ydinsopimusta ja onko sopimusta syytä jatkaa. Trump on toistaiseksi vahvistanut, että Iran noudattaa sopimusta. Presidentti on kuitenkin antanut ymmärtää, että hänen seuraava arvionsa asiasta lokakuun puolivälissä voi olla toisenlainen.

Asetelman on tulkittu aiheuttavan jopa sodan vaaran.