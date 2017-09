Malesiassa koulupalossa on kuollut yli 20 ihmistä, suurin osa teini-ikäisiä poikia

Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa yli 20 ihmistä on kuollut koulupalossa. Suurin osa kuolleista on teini-ikäisiä poikia. Palo syttyi islamilaisen uskonnollisen koulun asuntolan makuuhuoneissa auringonnousun aikaan. Viranomaisten mukaan palo on maan pahin vuosiin.

Viranomaisten mukaan palossa kuoli 22 opiskelijaa ja 2 opettajaa. Aiemmin poliisi kertoi, että palossa olisi kuollut 23 opiskelijaa.

Kuala Lumpurin poliisijohtaja Amar Singh sanoo, että ruumiit olivat täysin palaneita.

- Valitettavasti rakennuksessa oli vain yksi uloskäynti, joten he eivät voineet paeta, hän sanoo.

Kuala Lumpurin pelastuslaitoksen johtajan Khirudin Drahmanin mukaan kyseessä on maan pahin tulipalo 20 vuoteen. Palon takia sairaalassa kriittisessä tilassa on kuusi opiskelijaa. Poliisijohtajan mukaan kourallinen opiskelijoita onnistui pakenemaan paloa ilman vammoja.

Kaikki loukkaantuneet ja kuolleet opiskelijat olivat poikia, iältään 13-17-vuotiaita.