”Mainitsin Naton koemielessä” – Niinistön mielestä Trump etääntyy Venäjästä sisäpoliittisista syistä

Presidentti Sauli Niinistö uskoo Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden voivan vielä elpyä. Niinistön mukaan presidentti Donald Trump on saattanut joutua työntämään Venäjää etäämmälle sisäpoliittista syistä. Trumpin hallinnon Venäjä-yhteyksiä selvitellään Yhdysvalloissa useassa tutkinnassa.

Venäjän ja Trumpin välille odotettiin kuherruskuukautta, koska Trump antoi ennen presidentiksi tuloaan useita myönteisiä lausuntoja Venäjästä. Sitten ystävyys hiipui nopeasti.

– Siinä missä vielä alkuvuodesta oli selvästi Moskovassa ja ehkä Washingtonissakin ajatusta jonkun uuden sillan rakentamisen mahdollisuudesta, se on pikkuhiljaa tässä kevään mittaan painunut, Niinistö arvioi Washingtonissa.

Trump ottanee etäisyyttä Venäjä-suhteissaan, koska jokainen hänen Venäjä-myönteinen eleensä nähdään helposti todisteena hallinnon veljeilystä Vladimir Putinin kanssa.

Niinistö muistutti Washingtonissa seuranneensa Yhdysvaltojen ja lännen suhdetta varsin läheltä, sillä hän on tavannut Putinin useaan kertaan. Suhteissa tuntuu laskeva kaari.

– Kuinka paljon on kyse siitä (Trumpin tarpeesta työntää Venäjää kauemmas), ja kuinka paljon sitten Moskova työntyy kauemmas, sillä olemme aika kovia puheenvuoroja sieltäkin kuulleet, Niinistö pohdiskeli.

Hänen mukaansa lopullisia johtopäätöksiä Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteista on vielä vaikea tehdä.

– Minun käsitykseni on kyllä se, että eivät ne välit kokonaan poikki ole. Ja etteikö ole mahdollista, että me sittenkin näemme myönteistäkin kehitystä. Hyvin paljon riippuu nyt siitä, mikä Trumpin tilanne täällä kotimaassa on. Emme tiedä, miksi se muodostuu.

”Lännen mies vai ei. Kysykää sitä Trumpilta.”

Niinistö väisti Washingtonissa Lännen Median kysymyksen siitä, onko presidentti Trump hänen nähdäkseen Lännen vai Venäjän mies Valkoisessa talossa. Trumpia on arvosteltu haluttomuudesta sitoutua länsimaisiin arvoihin ja sotilasliitto Natoon, jota hän nimitti ensin ”aikansa eläneeksi”. Sitten Nato Niinistön sanoin ”heräsikin uudestaan henkiin”, kun Trump peruutti aiemmasta lausunnostaan.

Trump ei käytännössä koskaan arvostele presidentti Putinia ja Venäjää julkisesti, mikä on nostattanut usein kysymyksiä Yhdysvalloissa. Tähän Niinistö ei ottanut kantaa.

– Ehkä teidän pitää sitä häneltä kysyä. En pysty tässä hänen nimissään vastaamaan yhtään mitään.

Myös Niinistön rinnalla Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa Trump varoi loukkaamasta Venäjää. Kun suomalaistoimittaja kysyi suoraan, onko hänen nähdäkseen Venäjä turvallisuusuhka, Trump vastasi pitävänsä ”monia maita” turvallisuusuhkina. Trump jatkoi kuitenkin, että hänen tietääkseen Venäjä kunnioittaa Suomea.

Nato Itämerellä oli Niinistöltä koepallo

Niinistö myönsi Nato-asian nousseen presidenttien keskustelussa esiin. Trump oli toistanut vanhan vaatimuksensa vähintään kahden prosentin käyttämisestä puolustusmenoihin. Niinistö sanoi pitävänsä huolta Yhdysvaltojen kannalta oikeutettuna, kun kerran sellaisesta panostuksesta on Natossa sovittu.

Niinistö kertoi ottaneensa Nato-sanan tarkoituksella käyttöön puhuessaan Itämeren turvallisuudesta. Kyseessä oli diplomaattinen ”koepallo”.

– Otin Naton roolin Itämerellä vähän koemielessäkin esiin, että näkisin, miten hän sanaan Nato siinä yhteydessä reagoi. Minusta hän vaikutti varsin… Hän otti vastaan tiedon, että Itämerellä todellakin Nato ja Venäjä ovat keskustelleet asioita eteenpäin, eikä hänellä siihen ainakaan mitään huomautettavaa ollut. Luultavasti uskoakseni piti hyvänä.