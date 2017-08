Maduron mukaan kaksi kuoli hyökkäyksessä sotilastukikohtaan

Venezuelan presidentin Nicolas Maduron mukaan kaksi hyökkääjä kuoli ja kahdeksan otettiin kiinni aseellisessa hyökkäyksessä armeijan tukikohtaan. Maduron mukaan hyökkääjistä kymmenen on tunnistettu. Heistä yksi on armeijan jättänyt luutnantti ja yhdeksän on siviilejä. Tunnistettujen joukossa on kaksi surmansa saanutta. Luutnantti on kiinni otettujen joukossa.

Venezuelan hallinto kertoi aiemmin estäneensä puolisotilaallisen hyökkäyksen maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Valenciassa. Hallinto kuvaili hyökkäystä "terroristiseksi iskuksi".

Armeijan tiedotteessa on myös aiemmin kerrottu, että hyökkäyksen aikana varastettiin aseita. Tiedotteessa myös sanottiin, että pidätetyt ovat tunnustaneet, että "ulkomaisten hallitusten kanssa yhteyksissä olevat äärioikeistolaiset aktivistit" ovat palkanneet heidät.

Kriisissä oleva Venezuela siirtyi taas viime viikolla askeleen enemmän vasemmistolaisen Maduron otteeseen, kun maassa aloitti toimintansa perustuslakia muokkaava edustajisto. Siihen eivät voineet edes hakea muut kuin presidentin liittolaiset.