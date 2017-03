Madagaskarin hirmumyrskyn uhrimäärä on noussut 78:aan

Madagaskarille iskeneen hirmumyrskyn kuolonuhrien määrä on noussut 78:aan. Lisäksi 18 ihmisen kerrottiin tiistaina olevan edelleen kateissa rajuilman jäljiltä.

Aiemmin uutisoitiin, että Itä-Afrikan saarivaltion viime viikon syklonissa oli kuollut 38 ihmistä.

Noin 250 000 ihmistä on joutunut muuttamaan myrskytuhojen vuoksi pois kodeistaan. Syklonin lasketaan vaikuttaneen lähemmäs puolen miljoonan saarelaisen elämään. Arviolta 250 ihmistä myös loukkaantui myrskyn aikana.

Enawo-nimen saanut myrsky oli pahin Madagaskarille osunut sykloni sitten vuoden 2012. Myrskyn haittavaikutuksia on lisännyt se, että saari on alkuvuodesta kärsinyt kovasta kuivuudesta, mikä on heikentänyt ruoan saatavuutta ja muun muassa nostanut riisin hintoja.