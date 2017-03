Macron vahvisti asemaansa ensimmäisessä tv-debatissa

Ranskan presidentinvaaliehdokkaat kohtasivat toisensa maanantai-iltana ensimmäisessä televisiodebatissa. Paikalle oli kutsuttu 11 ehdokkaasta viisi gallupsuosikkia, mitä keskustaoikeiston ehdokas François Fillon piti Le Monden mukaan demokratian arvojen vastaisena asetelmana.



Muut ehdokkaat olivat sosialistien Benoît Hamon, äärioikeiston Marine Le Pen, keskusta-taustainen Emmanuel Macron ja vasemmiston Jean-Luc Mélenchon.



23. huhtikuuta järjestettävien vaalien ensimmäiseen kierrokseen on aikaa reilu kuukausi. Tähän asti vaalit ovat tulleet tunnetuksi Fillonin ja Le Penin henkilökohtaisista skandaaleista, jotka ovat romahduttaneet suosikkina vaaleihin lähteneen Fillonin aseman.





Kaikki ehdokkaat vaikuttivat silminnähden jännittyneiltä, arvioi Le Figaro. Heidän paineensa onnistua ensimmäisessä televisioidussa väittelyssä ovat valtavat, sillä jopa 40 prosenttia äänestäjistä epäröi vielä, ketä äänestää.



Ehkäpä siksi ehdokkaat välttelivät käsittelemästä skandaaleita. Sen sijaan jokainen sai tilaisuuden kertoa vaaliohjelmastaan ja itsestään.



Le Figaron mukaan Fillon uskoo olevansa ainoa ehdokas, joka pystyy yhdistämään kansan. Macronilla puolestaan on hallussaan suunnitelma, joka poistaa Ranskaa tukahduttavat esteet. Le Pen ei halua olla ”Saksan liittokanslerin Angela Merkelin varakansleri eikä minkään muunkaan tahon varahenkilö”.







Debatin suuria yhteiskunnallisia teemoja olivat koulutus, turvallisuus, talous ja Ranskan asema Euroopassa ja maailmassa. Esimerkiksi maahanmuutto toi esille ehdokkaiden ajattelueroja.



Fillon halusi tietää, miksi Macron oli onnitellut Merkeliä tämän maahanmuuttopolitiikasta Berliinissä. Hamon kommentoi, että vastaava (pakolaisten avoin vastaanotto) ei toteutuisi Ranskassa. Le Pen sanoi, että haluaa pysäyttää sekä laittoman että laillisen maahanmuuton.



Macron kommentoi, että keskustelussa täytyy olla realisti, rajoja tulee vahvistaa ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa tulee tehdä yhteistyötä.



Le Pen yritti syyttää Macronia mielipiteiden puutteista.



– Macronilla on uskomaton kyky, hän puhuu seitsemän minuuttia muttei sano mitään, Le Pen sanoi.



– Voin olla selkeä, kun en ole samaa mieltä kanssanne, kuten suuri osa ranskalaisista, täräytti Macron, jota pidettiin lopulta debatin onnistujana.



Viimeisin gallupmittaus näyttää, että toiselle kierrokselle olisivat menossa Macron 26,5 prosentilla äänistä ja Le Pen 26 prosentin äänisaaliilla. Fillonia äänestäisi 19 prosenttia ranskalaisista.



7. toukokuuta pidettävällä toisella kierroksella Macron keräisi Le Peniä vastaan 64 prosenttia äänistä.