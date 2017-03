Macron kiilasi Le Penin ohi vaaligallupissa

Ranskassa presidenttiehdokas Emmanuel Macron on ohittanut ensi kertaa äärioikeiston Marine Le Penin tuoreessa mielipidemittauksessa, joka koskee presidentinvaalin ensimmäistä kierrosta.

Riippumaton keskustalainen ehdokas Macron saisi kyselyn mukaan 26 prosentin ääniosuuden ja Le Pen 25 prosenttia. Macronin kannatus on noussut kuusi prosenttiyksikköä kahdessa viikossa. Kolmantena gallupissa on 20 prosentin osuudella oikeistolaisen tasavaltalaispuolueen Francois Fillon, joka on ryvettynyt avustajapalkkioskandaalissa.

Kyselyn teki Harris Interactive.

Le Pen on pitkään johtanut vaalien ensimmäistä kierrosta koskevia mielipidekyselyjä.

Macronin gallupnousu heijastelee imua, jossa monet keskustalaiset ja vasemmistolaiset tukijat ovat ilmaisseet kannattavansa 39-vuotiaan ex-talousministerin valintaa. Esimerkiksi Pariisin entinen pitkäaikainen pormestari, sosialistien Bertrand Delanoe tukee Macronia.

Kenenkään ehdokkaan ei odoteta saavan enemmistöä presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella 23. huhtikuuta.

Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta kohtaavat ratkaisevalla toisella kierroksella 7. toukokuuta. Harrisin kyselyn mukaan Macron saisi 65 prosenttia ja Le Pen 35 prosenttia, jos he yltävät taistelupariksi kakkoskierrokselle.