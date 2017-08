Macron julkisti työelämäuudistuksensa - lisää paikallista sopimista, vähemmän veroja

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on julkistanut lupaamansa työelämäuudistuksen. Se muun muassa rajoittaa ammattiliittojen valtaa ja siirtää työehdoista sopimista enemmän työpaikoille sekä pienentää laittomista irtisanomisista maksettavia korvauksia. Lisäksi uudistus sisältää muun muassa veronalennuksia ja leikkauksia julkisiin menoihin.

Uudistuksen tarkoitus on pienentää Ranskan työttömyysastetta, joka on ollut sitkeästi lähellä kymmentä.

Ranskan ammattiliitot suhtautuivat uudistuksiin odotetun penseästi, mutta vain kommunistit suosittelivat jäsenilleen mielenosoituksiin osallistumista.

Äänekkäimmin pakettia on vastustanut presidentinvaaleissa neljänneksi sijoittunut radikaalivasemmistolainen Jean-Luc Melenchon, joka on puolueineen järjestämässä syyskuussa kaksi mielenosoitusta sitä vastaan. Melenchon on kutsunut uudistusta sosiaaliturvan vallankaappaukseksi.

Myös vasemmistoon kallellaan oleva Liberation-lehti kutsui otsikossaan Macronia rikkaiden presidentiksi sen jälkeen, kun kävi ilmi, että uudistuksen veronalennukset hyödyntävät lähinnä hyvätuloisimpia.

Macron toteuttaa uudistukset presidentin asetuksella välttääkseen pitkän parlamenttikeskustelun. Parlamentti kuitenkin ratifioi uudistuksen. Se on käytännössä muodollisuus, sillä Macronin Tasavalta liikkeelle -puolueella on parlamentissa enemmistö.

Työelämäuudistus tuskin parantaa Macronin suosiota, joka on vaalien jälkeen romahtanut. Tuoreimpien kyselyiden mukaan enää nelisenkymmentä prosenttia ranskalaisista on tyytyväisiä Macronin toimiin presidenttinä.