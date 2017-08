Maanjäristys ravisutti lomasaarta Italiassa - yksi kuollut, yhdeksän kateissa

Italiassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja yhdeksän kateissa maanjäristyksen iskettyä Napolinlahdella sijaitsevalle Ischia-saarelle, kertovat viranomaiset. Saari on suosittu lomakohde, jonka ruuhkaisin turistisesonki on parhaillaan käynnissä.

Italialaismedian mukaan kuolonuhri on nainen, joka jäi kirkosta pudonneiden rakenteiden alle saaren pohjoisosassa. Järistyksessä loukkaantui lievästi 25 ihmistä.

Lisäksi yhdeksän ihmistä on kateissa rakennuksen romahduksen jäljiltä.

Paikalliset pelastusviranomaiset kertovat Twitterissä, että useat saaren rakennukset vaurioituivat tai romahtivat järistyksessä. Myös saaren ainoa sairaala vaurioitui ja jouduttiin evakuoimaan osittain.

Monet ravintolat olivat täynnä ja kaupat auki, kun järistys alkoi.

- Hirveä kokemus, kaikki heilui, rakennukset romahtivat... painajainen, järistyksessä ollut kirjoittaa Twitterissä.

Järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 4. Järistys tapahtui paikallista aikaa maanantaina illalla.