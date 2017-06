Maailman tapahtumat järkyttävät mieltä, maailmantuska voi helpottua helikopteriperspektiivistä

On vaikea välttyä ahdistuksen tunteilta, kun maailmassa tapahtuu isoja, järkyttäviä asioita. Ne eivät ehkä suoraan kosketa omaa elinpiiriä, mutta niillä aavistaa olevan heijastuksia omaankin elämään.

Miten sietää epävarmuutta, kun ilmastonmuutos etenee, pakolaiskriisi laajenee ja vallankahvaa pitelevät arvaamattomat valtiaat?

Tarvitaan taitoa ja kykyä suojata itseä, mutta tefloniksi ei ole tarkoitus muuttua, sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Krisse Lipponen sanoo.

- Ihmisyyteen kuuluu sekin, että toisten tuska koskettaa.



Kaikkea ei tarvitse seurata

Maailmantuskan kantaminen ei sinänsä kaunista ketään, Lipponen toteaa. Sen sijaan se voi ohjata tarkistamaan oman toiminnan suunnan.

- Ensin pitää oppia tuntemaan itsensä, kuinka paljon kestää.

Lipponen puhuu mediadieetin luomisesta.

- Itsekin voi vaikuttaa siihen, mille tiedolle itsensä altistaa. Meitä ei ole velvoitettu seuraamaan kaikkea maailmassa tapahtuvaa pahuutta.

Päätä ei silti tarvitse pistää pensaaseen. Koska pelkkä ahdistuminen ei auta vielä ketään, voi miettiä, mitä itse voi tehdä.

- Yksi tapa pitää itsensä järjissään on miettiä, mitkä ovat itselle tärkeitä asioita ja mihin voi vaikuttaa.

Terroristijärjestö Isis on kylvänyt kauhua eri puolilla ja levittänyt toimintaansa viime aikoina muun muassa Filippiineille.

Lipposen mielestä melkein kaikkiin asioihin löytyy jokin tapa, jolla voi vaikuttaa.

- Voi esimerkiksi välittää sosiaalisessa mediassa tietoa tai auttaa pakolaisia joko täällä tai lähtömaassa. Joku taas voi alkaa kutoa sukkia keskolaan ja hallita epävarmuuttaan sillä tavalla. Hän toimii hyvän puolesta.

Korvansa voi sulkea kommenteilta, joiden mukaan pienillä teoilla ole merkitystä.

- Jos kaikki ajattelisivat niin, mitään ei tapahtuisi.



Toiset ovat herkempiä

Ihmiset sietävät epävarmuutta ja kestävät vaikeuksia hyvin eri tavoin. Toista vaikeat tilanteet kasvattavat, toista herkistävät entisestään.

- Joku pystyy säilyttämään toimintakykynsä vaikka kuinka vaativassa ja rankassa tilanteessa. Toinen ei siedä oikein mitään. Mutta hän on sitten sellainen ja hänellä on oikeus olla herkkä, Lipponen kuvaa.

Erityisesti nuoruuteen kuuluu herkistyminen maailman epäoikeudenmukaisuudelle.

- Mutta myös monissa iäkkäissä on tunnistettavissa suru siitä, mihin maailma on menossa.

Valmentaja, kirjailija Harri Gustafsberg on tutkinut erityisesti sietokyvyn venyttämistä ja suoritustason nostamista vaativissa tilanteissa.

- Epävarmuuden sietämiseen tarvitaan sekä taitoa että ymmärrystä.

Pelottavat, ahdistavat ja jännittävät tilanteet vaativat harjoittelua. Joskus kuitenkin riittää jo pelkkä ymmärrys siitä, että maailmassa tapahtuu paljon asioita, joihin ei yksinkertaisesti pysty itse vaikuttamaan.

- Koko ajan pitäisi muistuttaa itseään ja muita, että kaikesta ei kannata olla huolissaan, sillä ahdistuneisuus vaikuttaa lopulta vain meidän omaan fysiologiaamme. Vain omat stressihormonitasot nousevat, jos kovin ahdistuu Trumpin päätöksistä, Gustafsberg toteaa.

Joskus myös etäännyttäminen helpottaa.

- Toki maailman menoa pitää seurata, mutta välillä sitä voi tarkkailla kauempaa kuin helikopterista katsellen.



Ahdistus synnyttää hyvääkin

Epävarmuuden tuoma ahdistus synnyttää kuitenkin usein hyvääkin, nimittäin kyvyn kokea empatiaa, ymmärryksen toisia kohtaan.

- Kulttuurimme on mennyt yhä omanapaisempaan suuntaan. Jos elämän pääsisältö on minun vihersmoothieni, maailman tuska on ihan terveellinen lisäarvo, joka auttaa huomaamaan, että elämässä on myös suurempia asioita, Lipponen kuvaa.

Parhaimmillaan tapahtumien tiedostaminen mahdollistaa elämän monimuotoisuuden ymmärtämisen.

Monelle pakolaisleiristä on tullut pysyvä ja ainoa kotipaikka. Tämä nainen vauvoineen asuu palestiinalaisten pakolaisleirillä Gazan kaistalla.

- Toisten tuomitseminen on varsinkin näin someaikaan aivan liian helppoa. Joissakin tilanteissa tuska maailman asioista on juuri se vastinpari, jota tarvitaan siihen, että myötätunto herää.

aailman myllerrysten nostattama kiitollisuus omasta hyvinvoinnista voi johtaa haluun jakaa hyvästään.

Joskus myös toiminta asioiden hyväksi vie muiden ihmisten yhteyteen, mikä jo sinällään helpottaa ahdistusta.