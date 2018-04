Maailman suurin laavajärvi lumoaa vaeltajan Virungassa – viimeiset kilometrit ovat tuskaisia

Iloiset lapsikatraat juoksevat vilkuttamaan muhkuraisen tien varteen, kun parhaat päivänsä nähnyt nelivetojeeppi matelee ohi tiheästi asuttujen maalaiskylien Virungan kansallispuiston eteläosan rajamailla.

Juuri nyt kahden rynnäkkökiväärein aseistetun vartijan mukanaolo tuntuu liioitellulta autossa, jossa lisäkseni matkaa vain kaksi muuta reissaajaa. Puistonvartijat ovat kuitenkin mukana hyvästä syystä. Matkaamme alueella, joka on kärsinyt pahoin Kongon demokraattisen tasavallan sekavasta sisällissodasta, jossa on menehtynyt jopa viisi miljoonaa ihmistä. Väkivallan uhka on edelleen läsnä, vaikka viime vuosina tienoo onkin rauhoittunut siinä määrin, että luontomatkailijat tekevät paluuta puistoon.

Lasten ja muiden paikallisten asukkaiden ihmetys ja innostus valkoihoisia kohtaan näyttää aidolta. Olemme lähteneet matkaan Kibumban telttakylästä, joka avattiin Mount Mikeno -tulivuoren rinteelle vasta lokakuussa. Se tarjoaa huokeimman majoitusvaihtoehdon Afrikan vanhimmassa ja monimuotoisimmassa kansallispuistossa.

Päätie on hämmästyttävän kuoppainen ura.

Goman ja Benin kaupungin väliselle päätielle päästyämme jatkuu matkanteko Kibatin puistoasemalle edelleen äärimmäisen hitaana. Valtaväylä on hämmästyttävän kuoppainen ura, jossa maksiminopeus lienee korkeintaan 20 kilometriä tunnissa.

Asfaltoituja teitä tässä valtavassa valtiossa on kovin harvakseltaan.

Puistonvartijat kantavat asetta.

Kibatissa vastassa on afrikkalainen järjestynyt kaaos, kun valmistaudun yhdessä 14 muun matkailijan kanssa kovaan urakkaan.

Olemme lähdössä vaeltamaan Nyiragongon tulivuoren laelle, joka kohoaa 3470 metrin korkeuteen. Nousua kahdeksan kilometrin matkalla kertyy 1500 metriä, joten jyrkkyyttä riittää.

Vaikka otan mukaani vain välttämättömät tavarat, joihin kuuluu esimerkiksi runsaasti lämpöisiä vaatteita, painaa rinkkani toistakymmentä kiloa. Olen silti vakuuttunut kunnostani, enkä palkkaa kantajaa, jolle 20 euron summa reilun vuorokauden urakasta olisi iso tienesti.

Ensimmäiset kilometrit kävelen ripeää vauhtia tiheäkasvuisen sademetsän keskellä yhdessä puistonvartijan, englantilaisen pariskunnan ja australialaisen insinöörin kanssa. Vaikuttaa siltä, että saavutamme huipun kenties alle neljässä tunnissa.

Tämä on turha toivo, sillä juurakkoinen metsäpolku muuttuu pian avoimeksi laavakivikoksi ja jyrkkenee nopeasti. Jokaiseen askeleeseen saa keskittyä täysillä. Painava rinkka tuntuu nyt erityisen raskastekoiselta. Kiroan mielessäni, miksi ihmeessä en palkannut kantajaa.

Muutaman tunnin päästä ohitamme paikan, jossa Afrikan aktiivisimpiin tulivuoriin kuuluva Nyiragongo purkautui vuonna 2002. Silloin laavavirrat saavuttivat 20 kilometrin päässä sijaitsevan Goman kaupungin, jonka asukkaat evakuoitiin. Laavajoen kulku tulivuoren rinteessä näkyy edelleen selkeästi.

Vehreän tulivuoren rinnettä täplittävät pienet kylät ja monipuoliset viljelykset.

Kun matkaa on takana nelisen tuntia, alkavat voimat olla pahasti lopussa. Nousua riittää vielä reilusti.

Ohut ilmanala ja liian kevyt lounas yhdistettynä raskaaseen kuormaan ja jyrkkään rinteeseen tarkoittavat, että viimeiset kilometrit ovat tuskaisia ja päässä huimaa. Kasvillisuus on vaihtunut erikoiseen vuoristoniittyyn. Maisemat kohti Ruandaa ja Virungavuorten itäisiä huippuja auttavat jaksamaan.

Kun viimein viiden tunnin nousun jälkeen saavutamme Nyiragongon kraatterin reunan, haihtuvat kaikki tuskaiset askeleet kuin savuna ilmaan.

Edessämme aukeaa maaginen näkymä. Syvän kraatterin pohjalla kuohuu maailman suurin pysyvä laavajärvi, jonka syvyys lähentelee kolmea kilometriä.

Jään yhdessä vaellustovereideni kanssa seuraamaan häkeltyneenä alati muotoaan muuttavaa kuplivaa laavajärveä.

Jossain vaiheessa iltaa asetun taloksi kraatterin reunalle rakennettuun mökkiin, jossa vietän yön eksoottisissa oloissa.

Auringon laskettua iltakuuden jälkeen pääsee laavajärven hehku vielä paremmin oikeuksiinsa: kraatterin reunat hohtavat punaisina. Kovasta väsymyksestä ja reiluun viiteen asteeseen pudonneesta lämpötilasta huolimatta viivyn reunalla vielä kolmisen tuntia.

Illan tullen pilvet haihtuvat ja kirkas tähtitaivas tuikkii tulivuoren yllä.

Kömmin makuupussiin voipuneena, mutta onnellisempana kuin aikoihin.