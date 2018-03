Maailmalla mietitään, kuka matkusti junalla Pohjois-Koreasta Kiinaan - tutkija Mika Aaltola arvelee, että kyse on Trumpin diileistä

Haluaako Donald Trump patistaa Kiinaa toimimaan Pohjois-Korean suhteen?

Onko Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un Pekingissä? Vai lähtikö matkaan sittenkin hänen siskonsa Kim Yo-jong?

Jos Kim on Pekingissä, niin miksi hän on siellä? Sitä mietitään parhaillaan eri puolilla maailmaa.

– Kyse voi olla siitä, että Yhdysvallat patistaa Kiinaa toimimaan Pohjois-Korean suhteen, Tampereen yliopiston tutkija Mika Aaltola miettii.

Hän jatkaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voi yrittää vaikuttaa Kiinaan Pohjois-Korean kysymyksessä ja saada Kiina halukkaammaksi painostamaan Pohjois-Koreaa.

Jos Kiina valmistelee tapaamisen Kimin kanssa, niin Kiinaan kohdistetuista tulleista voitaisiin neuvotella.

– Trumphan haluaa olla keinoja kaihtamaton diilintekijä, Aaltola muistuttaa.

Vielä presidentti Barack Obaman aikaan Yhdysvallat neuvotteli asioista erillisinä aihealueina; nyt Trump sekoittaa pakkaa.

Aaltola sanoo, ettei mikään ole varmaa, mutta se on varmaa, että jotain on tekeillä.

Siskon rooli on vahvistunut

Kim Jong-un on ollut vallassa vuodesta 2011 lähtien. Sanotaan, ettei hän ole sen jälkeen käynyt ulkomailla.

– On myös mahdollista, että Kimin sisko on käynyt junalla Pekingissä. Hänen roolinsa on viime aikoina vahvistunut.

Aaltolan mukaan omaan perheeseen voi luottaa, mutta toisaalta tapattihan Kim muutama vuosi sitten veljensä.

– Vallan anastamisiahan voi tapahtua.

Aaltola lisää, ettei hän olisi niin varma, että Kim ei olisi käynyt ulkomailla lentämällä viime vuosinakin, mutta virallisia matkoja hän ei ole tehnyt.

Mysteerijuna on vallan elementti

Kim Jong-un opiskeli aikanaan Sveitsissä, joten Aaltolan sanoin, kyse on maailmaa nähneestä miehestä.

– Kimin isä käytti junaa, koska hän ei pitänyt lentämisestä. Kim lentää mielellään, mutta mysteerijuna on eräänlainen vallan elementti.

Juna on panssaroitu, ja se helpottaa attentaatin pelkoa. Aaltola lisää, että pohjoiskorealaiseen kulttuuriin kuuluu halu pitää asiat omassa kontrollissa.

– Panssaroitu juna vähentää turvallisuushuolia.