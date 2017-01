Maahantulokielto johtanut mielenosoituksiin useissa kaupungeissa Yhdysvalloissa

Ai jaa, että muslimimaista tulleet ja Suomen kansalaisuuden aikanaan saaneet ovat suurin joukoin USAan menossa? Mitähän varten, eikö he ole tulleet juurikin €urooppaan ja Suomeenkin, sotaa, vainoa, jne. pakoon.. Mikäs se on syy, että nämä "elämäntaiteilijat" eivät pysy Suomessa, vaan haluaa yleensäkin mennä amerikkaan, työn takiako eli onko he ns.paremmin kouluttautunutta porukkaa eri-asteisissa vienti-alan töissä vai mitä. Ois ihan mukava tietää syistä noinniinkuin syntyperäisenä Suomen kansalaisena.