Maahantulokielto järkyttänyt ja aiheuttanut hämmennystä: "Donald Trump pilasi elämäni"

Tänään 29.01.2017 klo 14:45 Kaleva uutisoi (Markku Uhari), että ne pääsevät, joilla on kaksoiskansalaisuus plus matkustusasiakirjat ja maahantulo asiakirjat kunnossa, green card ...jne. Eli Suomestakin pääsee somalit, irakilaiset ym. joilla on paperit kunnossa.

Trumpista yritetään tehdä hirviötä, eikä kerrota tosiasioita. Ei USA:han pääse suomalainenkaan, jolla ei ole paperit kunnossa.