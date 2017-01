Maahantulokiellon laillisuudesta ei ole vielä kuultu viimeistä sanaa

Onko presidentti Donald Trumpin asettama maahantulokielto Yhdysvaltojen lakien mukainen?

Oikeusistuimet eivät ole vielä ratkaisseet asiaa.

Yhdysvaltojen perustuslaki kieltää syrjinnän uskonnon perusteella. Muussa lainsäädännössä kielletään erikseen sekä viisumihakijoiden että turvapaikanhakijoiden syrjiminen uskonnon perusteella.

Nykymuodossaan maahantulokielto saattaa rikkoa lakeja myös siksi, että sen sanamuodot ovat hyvin tulkinnanvaraisia. Jos viranomaiset eivät tulkitse lakia samoin, ihmiset eivät saa lain vaatimaa yhdenvertaista kohtelua.

Presidentti Trump on korostanut, ettei maahantulokiellossa ole kyse muslimien syrjinnästä. Kielto koskee seitsemää maata, joiden kaikkien enemmistöuskonto on islam. Kielto koskee kuitenkin kaikkia näiden maiden kansalaisia uskontokuntaan katsomatta, ja lukuisia muslimimaita on kokonaan kiellon ulkopuolella.

Ovatko tuomioistuimet antaneet maahantulokieltoon liittyviä päätöksiä?

Kyllä. Eräs liittovaltion tuomari on kieltänyt Yhdysvaltoihin jo lentäneiden ihmisten karkottamisen maasta. Toinen liittovaltion tuomari on määrännyt koko maahantulokiellon jäihin seitsemän päivän ajaksi.

Tuomarien päätökset kertovat siitä, että maahantulokielto ei heidän mielestään ainakaan kaikilta osin noudata Yhdysvaltojen lakeja.

Minkälainen oikeusprosessi päätöksiä edelsi?

Ihmisoikeusjärjestö ACLU vei asian liittovaltion tuomioistuimeen kahden kantajan puolesta. Kantajilla oli luvallinen oikeus oleskella Yhdysvalloissa, mutta heidät oli otettu kiinni lentokentällä, koska he ovat jonkin kieltolistalla olevan maan kansalaisia.

Toisen tapauksen vei liittovaltion tuomioistuimeen kaksi maahanmuuttojuristia, jotka olivat erikseen etsineet lentokentältä kantajia voidakseen taistella maahantulokieltoa vastaan. Heidänkin tapauksessaan oli kaksi kantajaa, jotka oli otettu kiinni lentokentällä.

Kummassakin tapauksessa tuomioistuin kokoontui poikkeuksellisesti kesken viikonloppuvapaan voidakseen käsitellä tapauksen.

Voidaanko päätökset vielä kumota?

Kyllä. Korkeimmalla oikeudella on asiassa viimeinen sana. Korkein oikeus voi harkintansa mukaan ottaa asian käsittelyyn siinä tapauksessa, että jompikumpi osapuoli valittaa liittovaltion tuomioistuimen päätöksestä.

Onko tiedossa muita oikeusprosesseja?

Kyllä. Seattlen kaupungista tunnettu Washingtonin osavaltio on päättänyt haastaa presidentti Trumpin ja hänen hallintonsa oikeuteen koko osavaltion asukkaiden puolesta.

Washington perustelee oikeusjuttuaan sanomalla, että maahantulokielto vahingoittaa tuhansia osavaltion asukkaita, osavaltion taloutta ja osavaltiossa toimivia yrityksiä sekä haittaa osavaltion itsemääräämisoikeutta estämällä sitä toivottamasta maahanmuuttajat ja pakolaiset tervetulleiksi.