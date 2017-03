”Luulin, että kyseessä oli auto-onnettomuus” – silminnäkijät ja sankarit kertovat Lontoon kauhunhetkistä

Britannian parlamentin ulkopuolella tehty terrori-isku nosti otsikkoihin monta yllättävää sankaria ja silminnäkijää. Lontoon iskun dramaattisia hetkiä todisti iso joukko tavallisia ihmisiä Westminsterin sillalla. Osallisiksi joutuivat myös parlamentista ulos tulleet kansanedustajat ja poliisit, jotka olivat paikalla osana vanhastaan tiukkoja turvatoimia.



Brittimedia on tänään täyttynyt todistajien kertomuksista ja sankaritarinoista.



– Kuulin renkaan osuvan jalkakäytävän reunaan, aika äänekkään rusahduksen, ja katsoessani ylös näin auton selvästi osuvan ihmisiin samalla, kun se liikkui kohti minua. Työtoverini, jonka kanssa olin... kuulin hänen tavallaan huutavan. Hyppäsin vaistonvaraisesti ajotielle. Näin, miten ihmisiin osui. Auto jatkoi matkaansa, ja minä vain katsoin ympärilleni järkyttyneenä, kertoi Rob Lyon Sky Newsille.



Lontoon keskiviikkoisessa iskussa menehtyi tämänhetkisten tietojen mukaan neljä ihmistä. Heistä yksi on hyökkääjä, jonka poliisi ampui.



Yksi menehtyneistä on 48-vuotias poliisi Keith Palmer. Palmer oli työskennellyt poliisina 15 vuoden ajan. Palmer oli perheellinen.



– Hän oletti aina pääsevänsä takaisin kotiin työvuoron päätteeksi – ja hänellä oli oikeus olettaa näin, kuvaili Mark Rowley Scotland Yardin terrorisminvastaisesta yksiköstä.



Hyökkääjä puukotti Palmeria ilmeisesti sen jälkeen, kun Palmer oli yrittänyt estää hyökkääjän etenemisen kohti parlamenttitaloa. Palmer oli aseeton. Melko pian puukotuksen jälkeen hyökkääjä ammuttiin.



– Kuulimme kovan pamauksen ja huutoa, ja sitten huomasimme savua. Luulin, että kyseessä oli auto-onnettomuus. Katsoin kohti parlamenttitalon pääporttia. Ihmiset juoksivat, poliisi ja kahdella veitsellä varustautunut mies lähestyivät porttia. Mies puukotti poliisia veitsillä, sanoi silminnäkijä Frazer Clarke Sky Newsille.



– Poliisi horjahti ja kaatui sitten maahan, jatkoi Clarke.



– Keith Palmer kuoli urheasti tehdessään velvollisuutensa – suojellessaan kaupunkiamme ja demokratiamme sydäntä niiltä, jotka haluavat tuhota elämäntapamme, sanoi Lontoon pormestari Sadiq Khan Twitterissä.





PC Keith Palmer was killed doing his duty - protecting our city and our democracy from those who want to destroy our way of life. pic.twitter.com/p6igkEJoGY — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 22. maaliskuuta 2017

Palmeria auttoi ensimmäisten joukossa konservatiivinen 50-vuotias parlamentaarikko ja apulaisministeri Tobias Elwood. Elwoodilla on sotilastausta.



– Yritin tyrehdyttää verenvuotoa ja antaa suusta suuhun elvytystä sillä aikaa, kun odotin apua paikalle. Mutta luulen, että hän oli jo menettänyt liikaa verta. Hänellä oli monta haavaa, käden alla ja selässä, kuvaili Elwood The Telegraph-lehdelle.



Elwoodia ylistettiin ja kiiteltiin monissa uutisotsikoissa. Hänen lisäkseen ylistystä ja kiitosta ovat saaneet läheisen sairaalan sairaanhoitajat ja lääkärit, jotka kiiruhtivat tapahtumapaikalle.





Sometime the emergency services don't get the credit they deserve. Absolute hero's out there today #westminster #prayforlondon — Luke Cole (@LukeyCole07) 22. maaliskuuta 2017

– Ensitietojen mukaan olimme menossa jonkinlaisen auto-onnettomuuden tapahtumapaikalle, jossa oli parisenkymmentä loukkaantunutta, kertoi lääkäri Tony Joy Sky Newsille. Joy oli lääkintähelikopterin kyydissä.





London attack: Dr Tony Joy from London Air Ambulance was on the scene in #Westminster pic.twitter.com/WXeZHO5YsJ — Sky News (@SkyNews) 23. maaliskuuta 2017

Toinen menehtyneistä on 43-vuotias kahden lapsen äiti Aysha Frade. Hän työskenteli Westminsterin sillan lähellä olevassa koulussa espanjan opettajana ja oli menossa hakemaan lapsiaan.



Iskussa menehtyi myös noin viisikymppinen mies, mutta hänen taustoistaan ei ole tarkempaa tietoa.



Loukkaantuneita on tietojen mukaan useita kymmeniä. Yksi loukkaantunut nainen joko putosi tai hyppäsi Thames-jokeen hyökkääjän ajettua autolla jalkakäytävälle. Iskussa loukkaantui myös kolme ranskalaista oppilasta, jotka olivat luokkaretkellä. Ranskan ulkoministeriö on vahvistanut tiedon. Kaksi kolmesta oppilaasta on The Telegraph-lehden mukaan kriittisessä tilassa.



Lisäksi turmassa loukkaantui viisi eteläkorealaista ja kaksi romanialaista.