Lontoon veriteoissa kuoli ainakin neljä ihmistä ja haavoittui 20 - tutkitaan terroritekona

Lontoon veriteoissa on kuollut ainakin neljä ihmistä ja 20 haavoittunut, kertoo poliisi. Kuolleiden joukossa on myös epäilty hyökkääjä. Yksi uhreista on poliisi. Lisäksi tapahtuneessa kuoli kaksi muuta henkilöä.

Sairaalalähteiden mukaan osalla haavoittuneista on erittäin pahoja vammoja.

Poliisi kertoi aiemmin pitävänsä tapahtumia maan parlamenttitalon luona tässä vaiheessa terroritekoina.

Auto ajoi ihmisjoukkoon Britannian parlamentin lähellä sijaitsevalla Westminsterin sillalla. Parlamentin luona aseistautunut hyökkääjä puukotti poliisia. Sen jälkeen poliisi ampui hyökkääjän.

Parlamentin istunto keskeytettiin tapahtumien vuoksi, eikä rakennuksesta päässyt ulos. Pääministeri Theresa May on evakuoitu parlamentista, ja hän on kunnossa.

Britannian parlamentin edustalla on käyty keskiviikkona aseellinen välikohtaus. Silminnäkijät kuvailevat välikohtausta "hirvittäväksi".

Lontoon tapahtumat osuvat samalle päivälle, kun Brysselissä on hiljennytty vuoden takaisen terrori-iskun uhrien muistolle.

Suomen lähetystö:

Välttäkää Westminsterin aluetta

Suomen suurlähetystö Lontoossa kehottaa välttämään liikkumista parlamentin lähiseudulla eli Westminsterin alueella ja noudattamaan paikallisen viranomaisten ohjeita ja tiedotusta. Lähetystö kehottaa Facebookissa Lontoossa olevia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen ja ottamaan yhteyttä omaisiinsa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tuomitsi Twitterissä Lontoon terrori-iskun ja ilmaisi osanottonsa uhreille ja heidän perheilleen.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kommentoi Lontoon tapahtumia sanomalla, että suojelupoliisi seuraa tilannetta herkeämättä. Turva-arviot täytyy Risikon mukaan tehdä, kunhan tapahtumista saadaan lisää tietoa.